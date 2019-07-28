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U12世界盃／搶積分大作戰　韓國U12、U15都組全國菁英

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▲U12世界盃，韓國隊總教練金相憲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，韓國隊總教練金相憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃成績攸關積分排名，冠軍隊伍可獲得345分，因此逐漸受到各國重視，韓國隊也首度召集全國精英組成國家隊陣容應戰，韓國總教練金相憲看好韓國基層棒球能在世界舞台發展地更好，幫助韓國爭取更多積分。

韓國隊總教練金相憲透露，「目前為止有很多屆的比賽都是派地區聯隊參加，不過像是今年U15亞洲盃的韓國隊，就是組全韓國的明星隊，而這屆U12韓國隊則是一半京畿道、一半其他韓國地區菁英組成，相信過不久就會讓更多韓國球員來跟其他國家競爭，能遇到美國及其他亞洲國家，很少有這樣機會，對小球員未來發展會有幫助。」

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韓國去年由金相憲帶領的U12韓國隊在亞洲盃打進冠軍戰，以1分差不敵中華隊拿下亞軍，今年韓國棒協再次請京畿道棒球協會負責U12韓國隊籌組的工作，金相憲因此再次執教國家隊，他也很感謝協會給他這個機會。

韓國隊基層棒球發展包含學校球隊及俱樂部球隊，小馬聯盟及LLB聯盟皆是俱樂部型，金相憲認為，「俱樂部以興趣發展為導向，學校球隊才是正規訓練，例如這次韓國隊，除了京畿道球員之外，另一半的陣容就是參加全國賽中的16隊中所選出的菁英球員，學校球隊發展會比較好。」

韓國小球員將背包按照背號順序1至18整齊地排放在座位區，金相憲透露，「在韓國國小的球隊基本上都會這樣，這是基本的禮貌。」U12韓國隊首戰以7比0擊敗墨西哥，第2戰再以13比0橫掃澳洲，28日原訂下午2點出戰美國隊，最後因雨延賽，擇日再戰。

未來U12、U15韓國隊都將會朝向全國明星隊發展，對韓國提升棒球排名會更有幫助，金相憲有信心地說，「韓國基層棒球很強的。」U15亞洲盃的韓國隊也在日前發表入選名單，共有7位超過180公分，身材相當具優勢。

▲U12世界盃，韓國隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，韓國隊。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃韓國隊世界排名積分
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