回歸家庭與老公顧小孩　冠軍教頭傅姿伶告別佛光

▲傅姿伶。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／新北報導

率領佛光大學奪下107學年度UBA公開女子組一級冠軍的教頭，也是瓊斯盃中華白教練傅姿伶，將告別UBA舞台，轉任台北城市大學教練，與前職棒球星的老公曹竣崵成為同事，再一次夫唱婦隨。

傅姿伶執掌佛光兵符4年，今年3月率隊在UBA女籃冠軍戰擊退黑馬世新大學，奪下隊史在UBA首冠，沒想到暑假過後，就要轉任台北城市大學講師，離開UBA戰場。

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離開帶了4年的球隊，傅姿伶也趕到不捨，她說：「畢竟都培養這麼久，有革命情感，很難以割捨，當初也掙扎過。」會如此掙扎，就是為了回歸家庭。

「以前老公在南部，後來好不容易他回台北，但佛光在宜蘭（礁溪校區），且是晚上練球，老公會幫忙帶孩子，我回家也很晚，他們剛好都要休息了。」

▲台北城市大學舉布條歡迎傅姿伶加入。（圖／記者洪偵源攝）



因為工作的關係聚少離多，傅姿伶抱著一試的心態，去徵選台北城市大學講師，「想說應聘的人這麼多，不一定有機會，但就試試看。」

順利錄取後，傅姿伶也得做出抉擇，且今年與佛光剛好合約到期，曾想過兼顧的可能，但兼顧一定會有一邊做不好，最終選擇回歸家庭。

新的工作有老公曹竣崵在，傅姿伶還是得面臨身份轉換，講師以教課為主，教球為輔，且城市大學籃球隊是社團性質，若球隊有意願，她也願意協助，「但不可能用甲組的標準要求他們。」

▲傅姿伶與台北城市大學女籃成員合影。（圖／曹竣崵提供）



至於有無可能以城市大學為重返UBA的舞台，傅姿伶說短時間應該不可能，籌組球隊要經歷很長的準備期，要讓社團轉成一般組到甚至到二級球隊，也要花時間。

「社團球隊與正規球隊練習時間、生活作息也都不同，看學生有沒有意願，如果學校也有意願，我們可以慢慢準備。」

這並非傅姿伶夫唱婦隨，當年曹竣崵旅日面臨低潮，傅姿伶在球員巔峰時期離開台電赴日待了3年，後來曹竣崵加入統一定居在台南，接著曹竣崵加盟兄弟才又北上，也是那時才又回籃球圈。

▲傅姿伶是中華白教練團成員。（圖／記者洪偵源攝）