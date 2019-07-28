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U12世界盃／墨西哥左投薩佛斯投好投滿　偶像是火球男查普曼

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▲U12世界盃，墨西哥薩佛斯（Zavarce Padron）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，墨西哥薩佛斯（Zavarce Padron）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒賽28日墨西哥面對同為中南美洲勁敵委內瑞拉，掃出10支安打及先發投手薩佛斯（Zavarce Padron）投到強制退場，表現亮眼，最終以10比6獲勝，取得預賽第2勝。

墨西哥首戰以0比7落敗，第2戰以1比0擊敗義大利，前兩戰打得辛苦，總教練莫拉里斯（Morales Alvaro）表示，「這場比賽跟之前都一樣，鼓勵小球員把集訓成果表現出來。」

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墨西哥先發投手薩佛斯首局就遇亂流，以0比3落後，1局下墨西哥敲5安打反攻，並利用委內瑞拉2次守備失誤，一口氣添5分超前，隨後薩佛斯回穩壓制，投5局，達用球數限制（85球）後才退場，被敲6安打，奪6K，包含1支全壘打，失掉5分。

▲U12世界盃，墨西哥與駐台大使合影。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，墨西哥與駐台大使合影。（圖／記者楊舒帆攝）

墨西哥全場以10支安打，拿下10分，預賽取得2勝1敗，第3次來台參賽的總教練莫拉里斯表示，「想拚冠軍，這次全隊是由5個城市中選出明星隊參賽。」他也稱讚薩佛斯表現出色，球員都有發揮訓練成果。

薩佛斯給自己此戰表現90分，在4局下被敲全壘打後連飆2K是最好的部分，他透露，「我們全家族都在打棒球，所以從2歲就開始打球。」他投手的偶像是查普曼（Aroldis Champman）因為一樣是左投，打者的偶像則是「阿土伯」奧圖維（José Altuve），因為從小跟父親都會一起看他的比賽。

▲U12世界盃，墨西哥薩佛斯（Zavarce Padron）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，墨西哥薩佛斯（Zavarce Padron）。（圖／記者楊舒帆攝）
 

關鍵字： U12世界盃墨西哥薩佛斯
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