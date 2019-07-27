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中職／「幸福來得太突然」　吳昇峰初體驗給自己打90分

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

業餘強投吳昇峰27日在中職明星賽中代表中華隊出賽，中繼登板主投3局失1分，收下一個中繼點。賽後吳昇峰給自己的表現打了90分。他還透露6局投完後就在關心自己能不能拿到勝投或是MVP，不過最後事與願違，中職明星隊先是將比分追平，最後兩隊握手言和，MVP被彭政閔給帶走。

吳昇峰今天主投3局，雖然帳面上有1分自責分，不過投球內容算是相當精彩，除了被連續敲出2支長打外，沒有遇到太多亂流，更上演單局3次三振的好戲。吳昇峰賽後謙虛地表示：「因為他們對我的投球比較陌生，我的策略就是主動攻擊好球帶。」

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲吳昇峰今天一度被連敲2支二壘安打失掉1分。（圖／記者季相儒攝）

對於自己今天的投球內容，吳昇峰打了90分，自己覺得不足之處就是掉了那一分。掉分是因為被連續敲2支二壘安打，其中一支還是曾與吳昇峰在合庫當隊友的林祖傑所敲。吳昇峰說：「那球真的被他（林祖傑）掌握到了。」

過去從來沒有過業餘選手在中職明星賽登板的紀錄，吳昇峰直言，「幸福來得太突然！不過以後應該很難再有這樣的機會了。」今天吳昇峰在4上登板中繼，主投3局，球隊還保持領先，有機會角逐勝投資格。吳昇峰也說他在退場後就很關心有沒有機會拿下勝投，還笑說，「如果可以拿到MVP，（獎金）補貼一下也不錯啊！」

不過最後中華隊牛棚沒能守住領先優勢，被中職明星隊反超比數，中華隊靠著蘇智傑的單場雙響砲才以8比8握手言和，最後的MVP搬給了中職明星隊的彭政閔。

▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒吳昇峰明星賽
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