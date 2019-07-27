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中職／砲轟新中華隊！U40彭政閔再戰國際賽：別開玩笑

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▲▼中華職棒明星賽,明星隊,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

2019年中華職棒明星賽27日進行第一戰，明星隊先發4棒彭政閔前3打數沒有建功，7局上敲出2分砲，是他生涯在明星賽的第2轟，終場雙方8比8平手，彭政閔獲選單場MVP。彭政閔讚許中華隊的表現，被問到看到自己這場表現，會不會想再打中華隊，彭政閔笑說：「別開玩笑了。」

這場比賽雙方為了讓12強中華隊實戰，無不拿出實力對決，中華隊硬是敲出追平明星賽紀錄的5發全壘打，彭政閔說：「這幾年台灣打者打擊實力越來越好，雖然有些還沒有發揮，狀況沒調整到最好，因為這次是在台灣打，他們會更有壓力，但相信給他們時間調整，投打都會更好。」

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這次明星賽分成中華隊及明星隊，中華隊穿著台灣犬的黑白球衣，明星隊則是藍白球衣，讓彭政閔深感自己還是中華隊一員，他笑說：「金龍（胡金龍）就在那邊說，我們這邊是U35的中華隊，但我是U40的，所以沒有隊友。」

明星隊陣容中，包含周思齊、彭政閔、陳江和、林智勝、陳鏞基、林哲瑄、潘威倫，全都是2013年經典賽成員，彭政閔認為，能跟這些有經驗的隊友再度打球很開心，被問到是否要再度打中華隊，彭政閔笑說：「別開玩笑了。」

關鍵字： 中華職棒明星賽彭政閔
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