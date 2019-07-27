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中職／吳昇峰遭強襲球中「蛋」　為了交手恰哥咬牙續戰

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰和彭政閔致意。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰和彭政閔致意。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中職30年明星賽，中華代表隊中的業餘強投吳昇峰登板中繼3局失1分，他在比賽中被對手的一記強襲球擊中重要部位，不過因下一棒是他最想交手的彭政閔，因此他稍微下場檢查後，就重返賽場，並且用2球解決掉恰恰。吳昇峰賽後說：「那球被打到真的很痛，如果下一棒不是恰哥，我應該就退場休息了！」

吳昇峰今天在4上登板中繼，一上場就送給中職明星隊三上三下，5上續投稍遇亂流，開局先被林祖傑、王正棠連續敲出二壘安打失掉1分，接下來回穩讓陳鏞基擊出平飛球接殺。接下來面對周思齊被投手正面的強襲中給擊中「重要部位」。

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰受傷。（圖／記者季相儒攝）

▲中華隊總教練洪一中關心吳昇峰傷勢。（圖／記者季相儒攝）

吳昇峰被擊中後蹲在地上，中華隊總教練洪一中馬上上場關心。吳昇峰賽後透露洪總當時說：「如果真的不舒服就不要勉強。」。但是吳昇峰回洪總，「都來到這個舞台了，而且下一棒是恰恰，我想繼續投！」

吳昇峰隨後就先下場治療，走下場時彭政閔還以為他要退場了，前去關心吳昇峰，不過他很快就重新回到場上面對恰恰。吳昇峰今天交手彭政閔用2顆球讓他擊出游擊反彈球刺殺，剛好三人出局，退場時吳昇峰跑去向恰恰致意，彭政閔也微笑著摸摸吳昇峰的頭。

吳昇峰提到當下被打到的痛感：「當下是打到重要部位真的超痛的，如果下一棒不是恰哥，我應該就退場休息了！」吳昇峰開玩笑地補充，「這個護檔的牌子是『想跟恰哥對決的心』」

▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰受傷。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒吳昇峰彭政閔明星賽
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