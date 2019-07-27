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CBA／北控手握狀元籤29日選秀登場　6台將挑戰陳盈駿狀元紀錄

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▲2019年瓊斯盃，中華藍vs日本，林韋翰。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲林韋翰代表中華藍出賽今年瓊斯盃。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年CBA選秀會將在29日登場，本屆6名台將報名創下歷史新高，而CBA官方也在27日公布選秀順位，扣除不參加的八一火箭一共19隊參加，北控翱龍手握狀元籤，南京同曦榜眼籤、四川金強探花籤。

完整的CBA選秀會是從23日展開，期間進行一連串的測試，包含各種體能測試、1對1、5對5等項目，其中上季效力ABL寶島夢想家的鄭瑋在1對1項目表現出色，四強賽擊敗林秉聖晉級，最終拿下亞軍。

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CBA官方在27日公布球隊順位，按照上個賽季排名，扣除八一火箭另外19隊採取「倒摘牌」方式進行選秀，北控翱龍擁有狀元籤，榜眼與探花籤分別由南京同曦、四川金強擁有，另外，今年度沒有任何球隊申請選秀權互換。

今年CBA選秀會一共有林韋翰（裕隆）、成力煥（台啤）、吳永盛（ABL夢想家）、鄭瑋（ABL夢想家）、林秉聖（文化大學）、楊盛硯（國體大）6名台灣球員報名，創下歷年最多紀錄，他們將挑戰追平前年陳盈駿狀元的台將最高選秀順位紀錄。

2019 CBA選秀大會俱樂部選秀順位

1.北京控股 2.南京同曦 3.四川金強 4.天津榮鋼 5.青島雙星 6.山西國投 7.廣州龍獅 8.上海九事 9.浙江稠州 10.吉林九台農商行 11.山東西王 12.江蘇肯帝亞 13.福建潯興 14.浙江廣廈 15.北京首鋼 16.深圳新世紀 17.遼寧衡潤 18.新疆廣匯 19.廣東宏遠

▲台啤成力煥、塞瑟夫。（圖／籃協提供）

▲成力煥。（圖／籃協提供）

▲▼寶島夢想家，吳永盛、陳世念、鄭瑋、張耕淯、葛萊斯、錢肯尼。（圖／寶島夢想家提供）

▲鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲▼瓊斯盃男籃,中華白對菲律賓,吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

▲吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

▲高師大李家耀、王繁宇，文化林秉聖、余孟耘。（圖／大專體總提供）

▲林秉聖。（圖／大專體總提供）

▲國體大李家慷、關達祐、楊盛硯，健行科大林冠均。（圖／大專體總提供）

▲楊盛硯。（圖／大專體總提供）

關鍵字： CBA北控林韋翰成力煥吳永盛鄭瑋林秉盛楊盛硯旅外台將
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