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CBA／傳四川找楊敬敏測試　意味找林志傑沒成

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▲▼CBA旅外台將，楊敬敏，胡瓏貿，周儀翔，曾文鼎，劉錚。（圖／CFP）

▲楊敬敏將前往四川試訓。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

上賽季效力於北控翱龍的台將楊敬敏，現在陸媒報導，他將前往四川藍鯨進行測試，極有可能轉戰四川，由於新賽季CBA新規定，每一隊只能有一名台港澳球員，如果「阿美戰士」加盟四川，意謂著四川追求林志傑並無結果。

已經35歲的楊敬敏，由於年紀漸大，上賽季出賽21場，場均僅有19.7分鐘，得到5.5分、2.5籃板、1.4助攻，與2017賽季的場均14.9分，4.6籃板，2.9助攻有著很大差異，但身為爭戰CBA已經7年的老將，楊敬敏仍可以在場上做出貢獻，現在四川也向楊敬敏展開追求，接下來他將要去四川參加測試。

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其實四川在休賽季時，就有傳出尋求林志傑的加入，因為根據CBA新規定，新球季一隊只能有一名港澳台球員，廣廈現在有了劉錚後，不得不放棄林志傑。原先廣廈有邀請林志傑重回球隊當教練，但他仍希望可以繼續在場上征戰，就離開了廣廈，後傳出四川就是與林志傑有接觸的球隊之一。但屆時若楊敬敏加盟，也代表四川追求林志傑未果；除了四川之外，先前中國媒體也透露，上海大鯊魚也有意追求林志傑。

在27日CBA選秀順位出爐，四川握有第3順位的探花籤，著實可以補進一名不錯的新秀，對於正在換血的四川，若楊敬敏真的加盟，也可以提供許多經驗給年輕球員，楊敬敏原球隊北控則是拿到了狀元籤的資格。

▲▼林志傑、蘭佩。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將楊敬敏四川北控
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