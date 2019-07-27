不斷更新／吳昇峰登板7球三上三下　4局中華3：1中職

▲中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中職30年明星賽27日進行首戰。1上中職明星隊陳鏞基先敲安打，隨後周思齊遭到觸身保送，林智勝接力敲出帶有打點的安打。2下林泓育轟出陽春砲。4上中華隊換上吳昇峰飆出三上三下。4下朱育賢轟出2分砲。4局中華3：1中職。

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▲中華職棒明星賽,中華隊,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）



1局上，中職進攻，陳江和游擊滾地遭刺殺，陳鏞基打穿中間防線一壘安打，周思齊遭到觸身球保送，彭政閔右外野飛球遭接殺，林智勝中外野一壘安打帶有1分打點，張志豪游擊上空飛球遭接殺。

▲中華職棒明星賽,明星隊,潘威倫。（圖／記者季相儒攝）



1局下，中華進攻，陳晨威一壘反彈球遭刺殺，林立中外野飛球遭接殺，林益全左外野飛球遭接殺。

2局上，中職進攻，林哲瑄右外野飛球遭接殺，戴培峰遭到三振，林祖傑右外野飛球遭接殺。

▲中華職棒明星賽,中華隊,林泓育。（圖／記者季相儒攝）



2局下，中華進攻，中職更換翁瑋均上場投球、王正棠上場守二壘，林泓育轟出右外野全壘打，陳俊秀遭到三振，朱育賢選到四壞保送，陳子豪遭到三振，郭嚴文左外野飛球遭接殺。

3局上，中職進攻，王正棠右外野一壘安打，陳鏞基選到四壞保送，周思齊成功犧牲觸擊送跑者上二、三壘，彭政閔二壘平飛球遭郭嚴文美技接殺，林智勝一壘平飛球遭接殺。

3局下，中華進攻，王勝偉選到四壞保送，陳晨威游擊反彈球遭策動雙殺，林立投手正面滾地遭刺殺。

4局上，中職進攻，中華更換吳昇峰上場中繼，張志豪滾地球遭刺殺，林哲瑄投手前滾地遭刺殺，戴培峰三壘滾地遭刺殺。

4局下，中華進攻，中職換上亞力克上場中繼，林益全打穿二壘防線一壘安打，林泓育二壘後方飛球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，陳俊秀右外野飛球遭接殺，朱育賢中左外野2分打點全壘打，陳子豪中外野飛球遭接殺。

中華隊先發打序，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒DH林益全、四棒捕手林泓育、五棒一壘手陳俊秀、六棒左外野手朱育賢、七棒右外野手陳子豪、八棒二壘手郭嚴文、九棒游擊手王勝偉。

中職明星隊先發打序，一棒二壘手陳江和、二棒三壘手陳鏞基、三棒左外野手周思齊、四棒DH彭政閔、五棒一壘手林智勝、六棒右外野手張志豪、七棒中外野手林哲瑄、八棒捕手戴培峰、九棒游擊手林祖傑。