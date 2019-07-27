運動雲

>

不斷更新／吳昇峰登板7球三上三下　4局中華3：1中職

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,中華隊,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

中職30年明星賽27日進行首戰。1上中職明星隊陳鏞基先敲安打，隨後周思齊遭到觸身保送，林智勝接力敲出帶有打點的安打。2下林泓育轟出陽春砲。4上中華隊換上吳昇峰飆出三上三下。4下朱育賢轟出2分砲。4局中華3：1中職。

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲中華職棒明星賽,中華隊,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

1局上，中職進攻，陳江和游擊滾地遭刺殺，陳鏞基打穿中間防線一壘安打，周思齊遭到觸身球保送，彭政閔右外野飛球遭接殺，林智勝中外野一壘安打帶有1分打點，張志豪游擊上空飛球遭接殺。

▲▼中華職棒明星賽,明星隊,潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,明星隊,潘威倫。（圖／記者季相儒攝）

1局下，中華進攻，陳晨威一壘反彈球遭刺殺，林立中外野飛球遭接殺，林益全左外野飛球遭接殺。

2局上，中職進攻，林哲瑄右外野飛球遭接殺，戴培峰遭到三振，林祖傑右外野飛球遭接殺。

▲▼中華職棒明星賽,中華隊,林泓育。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,中華隊,林泓育。（圖／記者季相儒攝）

2局下，中華進攻，中職更換翁瑋均上場投球、王正棠上場守二壘，林泓育轟出右外野全壘打，陳俊秀遭到三振，朱育賢選到四壞保送，陳子豪遭到三振，郭嚴文左外野飛球遭接殺。

3局上，中職進攻，王正棠右外野一壘安打，陳鏞基選到四壞保送，周思齊成功犧牲觸擊送跑者上二、三壘，彭政閔二壘平飛球遭郭嚴文美技接殺，林智勝一壘平飛球遭接殺。

3局下，中華進攻，王勝偉選到四壞保送，陳晨威游擊反彈球遭策動雙殺，林立投手正面滾地遭刺殺。

4局上，中職進攻，中華更換吳昇峰上場中繼，張志豪滾地球遭刺殺，林哲瑄投手前滾地遭刺殺，戴培峰三壘滾地遭刺殺。

4局下，中華進攻，中職換上亞力克上場中繼，林益全打穿二壘防線一壘安打，林泓育二壘後方飛球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，陳俊秀右外野飛球遭接殺，朱育賢中左外野2分打點全壘打，陳子豪中外野飛球遭接殺。

中華隊先發打序，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒DH林益全、四棒捕手林泓育、五棒一壘手陳俊秀、六棒左外野手朱育賢、七棒右外野手陳子豪、八棒二壘手郭嚴文、九棒游擊手王勝偉。

中職明星隊先發打序，一棒二壘手陳江和、二棒三壘手陳鏞基、三棒左外野手周思齊、四棒DH彭政閔、五棒一壘手林智勝、六棒右外野手張志豪、七棒中外野手林哲瑄、八棒捕手戴培峰、九棒游擊手林祖傑。

關鍵字： 中華職棒明星賽中職明星中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

熱門新聞

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

中華職棒明星對抗賽　ELEVEN SPORTS搶先LIVE全程直播

中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

讀者回應

﻿

最新新聞

1林書豪：很榮幸被CSKA看上

2害林泓育打不好　陳江和難過

3吳昇峰登板三上三下　4局中職1：1中華

4世泳賽／俄羅斯泳將破200蛙WR

5林益全預賽狂敲16轟　讚林仲秋餵球超準

熱門新聞

1世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

2林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標

3中職明星賽　ELEVEN搶先LIVE直播

4陳鏞基喘不過氣：胡金龍爬過我摸壘包

5大都會交易雷神　看上雙城2大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職話題】大器晚成　詹子賢揮出身價

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366