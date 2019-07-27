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中職／小飛刀開導吳昇峰　「別想得太多！你跟大家一樣」

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊合照,吳昇峰。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽,中華隊合照,吳昇峰（中）。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

業餘強投吳昇峰破天荒的入選中職明星賽，中華隊總教練洪一中預計讓吳昇峰首戰就登板，今（27）日賽前，吳昇峰提到這特殊體驗，「球場上的一切都沒有變，只不過我感覺自己身份比較特殊。」但是中華隊學長陳鴻文要他放寬心，「不要想得太多，你沒有不一樣。」

今年中職明星賽，改採中華代表隊交手中職明星隊，中華隊陣容也讓選訓委員挑選球員，業餘成棒好手吳昇峰也被選進代表隊，造就業餘球員在職業明星賽中登板的罕見畫面。

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吳昇峰賽前接受訪問提到，自己就像是代表業餘站上這個舞台，雖然目前還在調整時差，但是上了場就是全力以赴，繳出能對自己負責的表現。

吳昇峰對明星賽沒有設定什麼明確的目標，並且說了一段哲學的話：「如果說要投得很好，結果被打爆，那很丟臉；如果說會投不好，然後表現不錯，這樣好像在扮豬吃老虎。」

▲▼富邦悍將,陳鴻文。（圖／記者季相儒攝）

▲陳鴻文開導吳昇峰放寬心。（圖／記者季相儒攝）

對於這種史無前例的參賽身份，吳昇峰也提到：「球場上的一切都沒有變化，但是我覺得自己的身份比較特別。」不過他也透露陳鴻文開導他說：「不要想得太多，你沒有不一樣」也因此讓他決定就順其自然地面對明星賽。

關鍵字： 中華職棒吳昇峰明星賽
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