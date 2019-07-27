中職／林益全預賽敲16轟　與陳俊秀爭全壘打大賽冠軍

▲林益全敲出預賽最多的16轟。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

2019年中華職棒明星對抗賽將於27、28日盛大展開，除了眾所期待的中職明星隊對抗中華隊的好戲外，27日下午也先上演了「全壘打大賽（預賽）」，最後在林益全敲出預賽最多16轟的情況下，將與陳俊秀在明日一爭全壘大大賽冠軍。

第1位上場陳俊秀共擊出13轟（最後一支全壘打所花時間較短，因此勝過朱育賢）

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第2位上場林泓育共擊出9轟

第3位上場陳子豪共擊出10轟

第4位上場林益全共擊出16轟

第5位上場張志豪共擊出6轟

第6位上場蘇智傑共擊出3轟

第7位上場朱育賢共擊13轟

第8位上場詹子賢共擊出10轟

本屆全壘打大賽，參賽選手有詹子賢、朱育賢、蘇智傑、張志豪、林益全、陳子豪、林泓育、陳俊秀。最終林益全在預賽擊出最多的16轟，以第一名之姿晉，由於陳俊秀、朱育賢預賽時都敲出13轟平手，因此在比較雙方最後一發全壘打所花時間後，最終判定由陳俊秀勝出，將與林益全在隔天一爭全壘打大賽冠軍。

▲陳俊秀將與林益全爭奪全壘大大賽冠軍。（圖／記者黃克翔攝）

本解全壘打大賽規則，每位參賽者皆有3分鐘的打擊時間，並有30秒暫停機會，最後會選出全壘打數最多的2名選手晉級隔天的決賽，若全壘打數平手，則比較擊出最後一支全壘打所花時間較短者獲勝。