大馬男單老將張崴烽曾來台參賽　受多年臀傷所苦宣布退役

▲張崴烽。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

在馬來西亞球王李宗偉因病決退役之後，馬來西亞男單面臨接班人的問題，加上有許多出走的自由人，而現在身為自由人的32歲老將張崴烽也宣布退役。張崴烽提到，自己深受臀傷所苦已久，預估康復之路漫長，因此決定退役。

原本外界期待李宗偉能夠再拼戰東京奧運，但因為罹患鼻咽癌後，決定以養病為主宣布退役。而過去世界排名最高來到12的張崴烽，如今也宣布退役，張崴烽在17歲就進入國家隊，曾在2013年亞錦賽獲銅、2014年大英國協運動會混合團體賽幫助大馬奪金、2015年新加坡東運會男單奪金。

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不過2015年李宗偉因傷休養，當時第二高世界排名的張崴烽，卻被大馬羽協將參加世錦賽的另個名額，讓給非國家隊的祖法利，大馬羽協允諾要幫他爭取奧運資格，卻又將資格給了年輕球員，張崴烽因此在2016年離開大馬羽協，成為自由人。

張崴烽2018年曾來台參與婕斯盃，今年超級100賽中國陵水羽球大師賽打進四強，不過多年來飽受臀傷所苦，「臀傷已經痛了好幾個月，醫生說可能是肌肉超過負荷，估計康復之路漫長，看來是時候宣佈退役，把心思放在其他方面。」宣布結束15年的職業生涯。

▼張崴烽曾來台。（圖／翻攝婕斯盃全明星羽球對抗賽 Jeunesse Cup International All-Star Tournament臉書粉專）