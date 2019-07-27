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卡特希望能回暴龍結束生涯　但仍要看球隊需求

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▲卡特想回暴龍退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特想回暴龍退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場開是近一個月，許多隊都已經完成大部分的補強，不過「老飛人」卡特(Vince Carter)至今卻遲遲沒有球隊簽下，不過他仍然在等待機會到來，近期卡特接受訪問，他坦言希望可以回到暴龍結束職業生涯，但這一切仍要看暴龍決定。

已經高齡42歲的卡特，儘管已經不像過去可以時常在空中上演暴扣，但他也開發出外線技能，讓職業生涯可以延續。不過隨著年齡增長，卡特近年都在球隊中扮演導師的身分，時常給予年輕球員指導，並且提供自身經驗。上賽季卡特出賽76場，場均可以得到17.5分鐘的出賽時間，能攻下7.4分，2.6籃板，1.1助攻，確實還能夠提供球隊幫助，現在他也在尋找一支能夠讓他上場打球的隊伍。

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現役最老球員的卡特，許多人都希望他能夠回到生涯起點的暴龍退休，對此卡特談到自身看法，「這會是一件非常酷的事情，不過這要看暴龍是否需要我，我知道那裡的球迷都想看到我回去，不過這還是得取決於球隊想要什麼，他們是否需要我的貢獻，就算不能回去，我對暴龍的感覺仍在，他們都已經是冠軍了。」

卡特生涯前7年都是在暴龍度過，也締造了「加拿大航空」的美譽，在暴龍期間，卡特場均可以得到23.4分、5.2籃板、3.9助攻。儘管他有意願回到暴龍退休，但目前暴龍的球員名單已經達到上限，若要給卡特一個位置，則需要特別清出一個空間，可能性較低；屆時卡特可能會以一份一天的合約回到多倫多以暴龍球員身分退休，卡特過去就表示這樣的方式自己也會接受。

▲▼卡特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍卡特
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