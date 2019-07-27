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尤文圖斯對K聯賽3比3踢平　C羅整場沒上招牌慶祝動作被模仿

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▲▼ 尤文圖斯對K聯賽C羅沒上場3比3踢平 。（圖／CFP）

▲K聯賽全明星隊進球後，模仿了C羅進球的慶祝動作 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力意甲尤文圖斯的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），26日晚間在南韓世界杯體育場，和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽，不過C羅作為替補球員，整場比賽都沒有上場，最終雙方以3比3握手言和。

C羅睽違12年之後再度造訪南韓，票一開賣最貴的40萬韓幣（約新台幣1萬元）的座位，15分鐘就被掃光，原先說C羅將會上場45分鐘以上，其他一線隊的球星也都會到齊，只不過比賽登場，C羅並沒有先發，且一直到了下半場都沒有上場。

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▼C羅沒上場。

▲▼ 尤文圖斯對K聯賽C羅沒上場3比3踢平 。（圖／CFP）

開賽第7分鐘，K聯賽全明星隊奥斯馬左腳一記世界波破門，不過第9分鐘，伊瓜因（Gonzalo Gerardo Higuaín）助攻穆拉托雷（Simone Muratore）攻門將比數扳平，第45分鐘，金甫靈禁區右側橫傳，門前插上的塞西尼亞抽射進球。上半場K聯賽全明星隊2比1。

▲▼ 尤文圖斯對K聯賽C羅沒上場3比3踢平 。（圖／CFP）

進入下半場第50分鐘，樸柱昊左路橫傳，迪斯克魯德禁區起腳被擋下，塔加特補射破門，K聯賽全明星隊3比1領先。不過到了78分鐘，馬度迪（Blaise Matuidi）頭球追回一分，第81分鐘，佩雷拉（Roberto Pereyra）右腳推射進球。

最終雙方就以3比3握手言和，不過C羅都沒有登場，塞西尼進球後和隊友模仿C羅的慶祝方式，也成為一大亮點。

▲▼ 尤文圖斯對K聯賽C羅沒上場3比3踢平 。（圖／CFP）

關鍵字： 尤文圖斯K聯賽全明星隊C羅
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