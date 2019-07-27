痛宰世仇洋基有信心　紅襪總裁：我們不需太多補強

▲衛冕軍紅襪拚季後賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

距離大聯盟731交易大限只剩下5天，各隊都積極著手陣容補強，儘管衛冕軍紅襪開季表現不如預期，但對於自家陣容仍有高度信心，總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）表示，「我們不需太多補強。」

「針對現在陣容我們需要補強的地方不多，因為我們在得分方面領先全聯盟，但總是要變得更好。」鄧布勞斯基表示，「我們輪值有五位先發球員，他們總可以變得更好。」

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鄧布勞斯基指出，現在紅襪已經補進最需要先發投手，先前7月中透過交易從金鶯換來先發凱許納（Andrew Cashner），填補輪值五號缺口，而王牌左投薩爾（Chris Sale）和波瑟羅（Rick Porcello）近期投球狀態也回穩，這支衛冕軍正步上正軌。

▲紅襪補進先發投手凱許納。（圖／達志影像／美聯社）



目前紅襪最大的問題還是牛棚投手，特別是休賽季放棄簽回現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel），加上火球男凱利（Joe Kelly）本季投奔道奇，兩人留下的牛棚缺口一直都沒能填補。

根據大聯盟報導，紅襪目前鎖定了教士隊終結者葉茲（Kirby Yates）和藍鳥隊終結者吉爾斯（Ken Giles）。葉茲無疑是本季最佳的終結者，以31次救援成功傲視全大聯盟，而藍鳥吉爾斯則是拿下14次救援成功。

假設紅襪無法在交易大限前補強牛棚，去年季後賽表現亮眼的「火球男」伊沃迪（Nathan Eovaldi）本季轉任終結者，一方面為解決牛棚問題，一方面加上考量他生涯手肘三度動刀，擔任後援也可以保護手臂。

「隨著伊沃迪的回歸，這對我們有所幫助。」鄧布勞斯基說，「我知道最近他出賽表現不是很理想，但讓他擔任後援我們感到很安心，我不確定我們能在後援付出多少，但接下來幾天與洋基系列戰，他們本季對我們打得很好，我們會坐下來看看發生什麼事。」

▲紅襪看上教士終結者葉茲。（圖／達志影像／美聯社）