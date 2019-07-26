U12世界盃／滿場觀眾先發壓制古巴　陳楷升給自己90分

▲U12中華隊陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊首戰對古巴，先發投手陳楷升投出5局好投，率隊以4比2擊敗古巴，陳楷升展現壓制力，他賽後表示，「給自己90分。」

陳楷升是教練團眼中認真練球且穩定性高的投手，還把他排在第3棒，面對滿場7053位觀眾的加油喊聲，陳楷升坦言，「第一局有點緊張，後面就放開來投。」

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陳楷升4局上被連續安打掉兩分，他透露，「那時投起來比較沒有力，球速變比較慢比較好打，教練要我節奏放慢，我也投給他們打，讓守備幫忙。」隊長黃天賜形容他，「楷升的優點就是有大將之風，一二壘有跑者也不緊張，能解決就解決，我雖然不能特別幫他什麼，但我能幫他守備。」

陳楷升主投5局，被敲5支安打，奪4次三振，失2分，他擁有多樣變化球種，此戰滑球達到引誘打者的效果，其實他還有秘密武器蝴蝶球，但不常用，此戰也只投2至3顆，他笑說，「因為捕手江庭毅不想接。」不過他整體給自己90分的高分，差10分滿分是因為第4局亂流有掉分。此戰還有1安打表現，攻守俱佳的他，接下來最期待對美國再登板。

陳楷升的父母及阿嬤全家都到場為他加油，全場觀眾也喊他的名字，他也說，「很開心，第一次有這麼多人為我加油。」