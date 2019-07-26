世泳賽／「飛魚」鯊魚裝神再被破　追塞爾100蝶新世界紀錄

▲追塞爾（Caeleb Dressel）100公尺蝶式準決賽破世界紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

繼匈牙利超新星米拉克（Kristof Milak）之後，今年世錦賽再一人打破「菲爾普斯鯊魚裝」神話，22歲的美國泳將追塞爾（Caeleb Dressel），100公尺蝶式準決賽以49.50的速度，刷新菲爾普斯（Michael Phelps）2009年世錦賽締造的49秒82世界紀錄。

追塞爾前50公尺就領先其他選手將近半個身長，22秒83率先轉身，比菲爾普斯當年還要快上0.53秒，雖然最後50公尺速度稍微下降，但仍以49秒50打破世界紀錄。加上米拉克的200公尺蝶式，今年世錦賽一共2項菲爾普斯鯊魚裝神話世界紀錄被打破。

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造價超過1000美元的高科技泳衣「鯊魚裝」，能夠減少游泳選手30%以上的水阻，2007年的第3代鯊魚裝協助選手打破21項世界紀錄。直到2009年世錦賽之後，FINA才宣布2010年起禁用這項高科技產品，成為游泳歷史的一個分界線。

追塞爾生涯首次奧運經驗2016年里約奧運，與菲爾普斯攜手幫美國拿下4x100公尺自由式接力、4x100公尺混合式接力2面金牌，上屆2017年布達佩斯世錦賽囊括3個人項目、4接力項目金牌聲名大噪，今年世錦賽也已經入手了100公尺自由式、50公尺蝶式、4x100公尺自由式金牌，以及4x100公尺男女混合式接力銀牌。