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中職／創新打準大賽　王威晨因活動錯過唯一試打機會

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▲▼2019中華職棒明星對抗賽成軍記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王威晨參加今年的打準大賽 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃詩崴／台北報導

中信兄弟王威晨在今年的明星週，入選中華代表隊，並且也有參加技術挑戰賽中的「打準大賽」。這是中職首度舉辦的比賽，先前有邀請參賽者去試打，不過王威晨因為當天有活動沒有參加，因此也少了試打的機會，也讓他覺得奪冠難度很高。

打準大賽有4名參賽者，除了王威晨外還有李宗賢、林立、林祖傑，採計時制，每人100秒，總計16個板子，擊落最多板子的獲勝。王威晨今天出席記者會說，「之前有看過日職養樂多隊山田哲人成功挑戰過，真的很厲害難怪他是山田哲人。」

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▲▼2019中華職棒明星對抗賽成軍記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2019中華職棒明星對抗賽成軍記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

王威晨談打準大賽，「雖然我沒試打過，但是這個比賽是全新的，大家也都很陌生不知道是怎麼進行，所以要拿下勝利對每個人難度都很高。」今天記者會，也讓王威晨示範了簡易的打準大賽，連中職會長吳志揚都幫他餵球，但是沒能順利集中目標。王威晨直呼，「這真的很難啊。」

王威晨也表示平常就有進行這種比較全方位攻擊的打擊練習，但是他不同於其他三位參賽者，餵球投手找得不是教練，而是隊友詹子賢。王威晨笑著說，「好像只有我這樣，因為詹子賢跟我是室友，感情很好然後也比較有默契，所以就找他了。」

王威晨今年入選中華代表隊，對手將會是有著很多兄弟球員的中職明星隊，他爆料說，「和哥（陳江和）叫我不要把球往他那邊打。」被問到是否如果學長球打到他的防區是否會「放行」成內野安打，王威晨回答得很快，「當然不會阿，我一定會快速地處理球把他解決掉！」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟王威晨打準大賽明星賽
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