世泳賽／「小美人魚」何詩蓓領接力　香港奪4席奧運參賽

▲何詩蓓領軍，香港再奪奧運資格。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

香港隊在光州世界游泳賽在女子4x200公尺自由式接力預賽，歐鎧淳、何南慧、何詩蓓及鄭莉梅合力游出8分04秒98成績，預賽總排名第11，順利取得2020東京奧運入場門票。這也是繼首日取得4x100公尺自由式接力奧運入場券後，第二個團體項目奧運資格。

陣中選手「小美人魚」何詩蓓曾在上屆世泳賽，女子200公尺自由式游出了世界第5的成績，本屆她更上一層樓，在準決賽以第3名晉級，盼能為香港奪下第一面世泳賽獎牌，決賽時雖然游出超水準的1分54秒98的優異成績，但最終只拿下第4名的成績，無緣為香港拿下第一面世泳賽獎牌。

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但這樣的成績，也刷新個人最佳紀錄，對此何詩蓓也不氣餒，已經將目標放在東京奧運，力求為香港奪牌。雖然無緣奪下獎牌，但決賽的成績不只突破個人最佳，同時也僅距離日本泳將池江璃花子所創下的亞洲紀錄只有0.13秒，何詩蓓的表現可說超級亮眼。

在接力賽方面，鄭莉梅出戰首棒，緊接何詩蓓一度助香港隊升上第8位，緊接何南慧及歐鎧淳再為港接力，最終以8分04.98秒名列11，因世界賽取前12名直入東京奧運，即使港隊錯過前8名無法進入決賽，但仍然拿下了這項奧運資格。

香港隊在本屆世錦賽已奪4張東奧入場券，包括何詩蓓的100及200公尺自由式，以及她與何南慧、鄭莉梅及譚凱琳，為港奪得4x100米自由式接力資格。