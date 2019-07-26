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世泳賽／吳浚鋒50自22秒21平全國　第16名PK賽輸與準決賽擦身

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▲2019世錦賽，吳浚鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳浚鋒世錦賽50公尺自由式預賽平全國紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世錦賽，吳浚鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

FINA世錦賽游泳項目第6天賽程，中華泳隊繳出亮眼的成績，吳浚鋒50公尺自由式以平全國紀錄的22秒21並列預賽第16名，可惜PK賽輸給中國選手余賀新沒能夠晉級準決賽。黃渼茜50公尺蝶式游出平前全國紀錄的26秒89，朱宸平100公尺蝶式53秒58，兩人也都無法取得晉級。

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「水道速男」吳浚鋒今年6月底日本公開賽50公尺自由式游出22秒21的新全國紀錄摘銅，成為歷史首位在該賽事奪牌的台灣選手。今年世錦賽以22秒01的東京奧運A標為目標，預賽再次游出22秒21，與中國選手余賀新並列第16。

兩人進行PK賽決定最後一張準決賽門票，吳浚鋒雖然維持著22秒24的水準，但余賀新以22秒08率先觸牆，吳浚鋒與準決賽擦身。

「沒有休息太久緊接著由第二趟真的很疲憊，真的很可惜，」吳浚鋒賽後說道，「教練評估我的狀況後說，只要在之後的訓練加強後段，搭配超級棒的跳水，應該可以衝到21秒60，接下來的賽事持續朝A標努力。」

黃渼茜在2018年雅加達亞運賽場上以26秒89刷新50公尺蝶式全國紀錄，今年的全大運再將紀錄推進到26秒68，而她在世錦賽預賽第5組出發，以平前全國紀錄的26秒89排名分組第8、預賽總成績第25。

今年全大運以53秒15要回100公尺蝶式全國紀錄的朱宸平，世錦賽該項目第5組出賽，53秒58排名分組第2、預賽總成績第32，同樣無法晉級準決賽。

關鍵字： 世泳賽吳浚鋒黃渼茜朱宸平
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