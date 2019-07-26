世泳賽／批FINA「孫楊條款」毫無意義　英蛙王：作弊就是不對！

▲英國蛙王佩弟（Adam Peaty）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

FINA世錦賽各國明星對中國名將孫楊輪流開砲，屢次發生拒絕同台頒獎的情形，FINA祭出警告，違者將處以罰金至高到除名。英國蛙王佩弟（Adam Peaty）不以為然地表示，FINA的「孫楊條款」毫無意義，並且再次影射孫楊使用禁藥。

曾經在2014年因為禁藥遭處3個月禁賽的孫楊，在接下來的國際賽都得不到其他國家選手的尊重，加上去年拒絕WADA飛行藥檢事件，今年的世錦賽他被攻擊的更兇。澳洲名將霍頓（Mack Horton）在400公尺自由式頒獎台上，拒絕與四連霸的孫楊同台；200公尺自由式銅牌得主，英國泳將史考特（Duncan Soctt）效仿的同時，被摘金的孫楊怒嗆，「I am winnerm you are loser.」

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在這次事件後，FINA向孫楊、史考特發函警告，兩人都違反章程C12.1.3「成員敗壞這項運動的名聲」不論是孫楊還是史考特，當下都有不當行為，若再犯將面臨罰款處分，更重可以到禁賽甚至除名。

另外FINA也重申，頒獎台上「禁止任何政治、宗教或是歧視的言論、行為出現」，否則將被處以相同的處分，種種規定，被其他國選手們視為「孫楊條款」。

「我們來這裡是為了比賽，不是來惹麻煩的，更改這些規則對選手來說毫無意義，」佩弟接受《Swimming World Magzine》訪問時說道，「原則上，選手都有言論自由的權利，『作弊』是不對的行為，那為什麼我們不能發聲呢？」

▲（圖右）孫楊嗆史考特（Duncan Scott）是魯蛇。（圖／達志影像／美聯社）