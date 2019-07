世泳賽／批FINA「孫楊條款」毫無意義　英蛙王：作弊就是不對！

▲英國蛙王佩弟(Adam Peaty)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

FINA世錦賽各國明星對中國名將孫楊輪流開砲,屢次發生拒絕同台頒獎的情形,FINA祭出警告,違者將處以罰金至高到除名。英國蛙王佩弟(Adam Peaty)不以為然地表示,FINA的「孫楊條款」毫無意義,並且再次影射孫楊使用禁藥。

曾經在2014年因為禁藥遭處3個月禁賽的孫楊,在接下來的國際賽都得不到其他國家選手的尊重,加上去年拒絕WADA飛行藥檢事件,今年的世錦賽他被攻擊的更兇。澳洲名將霍頓(Mack Horton)在400公尺自由式頒獎台上,拒絕與四連霸的孫楊同台;200公尺自由式銅牌得主,英國泳將史考特(Duncan Soctt)效仿的同時,被摘金的孫楊怒嗆,「I am winnerm you are loser.」

請繼續往下閱讀...

在這次事件後,FINA向孫楊、史考特發函警告,兩人都違反章程C12.1.3「成員敗壞這項運動的名聲」不論是孫楊還是史考特,當下都有不當行為,若再犯將面臨罰款處分,更重可以到禁賽甚至除名。

另外FINA也重申,頒獎台上「禁止任何政治、宗教或是歧視的言論、行為出現」,否則將被處以相同的處分,種種規定,被其他國選手們視為「孫楊條款」。

「我們來這裡是為了比賽,不是來惹麻煩的,更改這些規則對選手來說毫無意義,」佩弟接受《Swimming World Magzine》訪問時說道,「原則上,選手都有言論自由的權利,『作弊』是不對的行為,那為什麼我們不能發聲呢?」

▲(圖右)孫楊嗆史考特(Duncan Scott)是魯蛇。(圖/達志影像/美聯社)