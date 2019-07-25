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世泳賽／何詩蓓200自由式為香港而戰　第四惜無史上首牌

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▲世泳賽，何詩蓓。（圖／達志影像／美聯社）

▲何詩蓓創PB仍無緣奪下獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

香港女將何詩蓓在24日的200公尺自由式，雖然游出超水準的1分54秒98的優異成績，但最終只拿下第4名的成績，無緣為香港拿下第一面世泳賽獎牌，但這樣的成績，也刷新個人最佳紀錄，對此何詩蓓也不氣餒，已經將目標放在東京奧運，力求為香港奪牌。

上屆世泳賽，何詩蓓在200公尺自由式游出了世界第5的成績，本屆她更上一層樓，在準決賽以第3名晉級，就是盼能為香港奪下第一面世泳賽獎牌，果然在入水後，何詩蓓狀態就非常良好，最終游出了1分54秒98的個人最佳成績，同時距離日本泳將池江璃花子所創下的亞洲紀錄只有0.13秒，何詩蓓的表現可說超級亮眼。

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不過何詩蓓僅取得第4名的成績，無緣奪下獎牌，因為排在她前面的3人都游出了更高水準的表現，第一名是來自義大利的裴莉格麗妮(Federica Pellegrini)，她游出1分54秒22的成績，已經連續6屆奪下女子200公尺自由式金牌；第2名則是澳洲好手提特姆斯(Ariarne Titmus)的1分54秒66；第3名則是瑞典泳后斯約史卓姆(Sarah Sjostrom)游出的1分54秒78，這次前4名選手都游進1分55秒以內，也可見競爭層級更為激烈。

對於自己無緣為香港奪下第一面獎牌，何詩蓓也難免會失望，「自己知道這是難度十分高的賽事，最終結果也難以估計，看了今天的成績，在對比賽前我200公尺自由式的PB(個人最佳紀錄)，足足快了1秒，代表我已經盡了全力，我知道自己拼命了。」不過看在眼港人眼中，何詩蓓已經創造出歷史，也給予她很多鼓勵，為此何詩蓓表示，「收到不同人為我打氣的訊息，我很感動，我今天是為香港人出戰，很想要衝一面獎牌，但我盡力了。」

1分54秒98的成績，在上屆世泳賽已經可以奪下銀牌，雖然飲恨，但何詩蓓也放眼明年東京奧運，「一年後的是難以估計，但這次的世錦賽就像奧運預演賽一樣，其實今天的名次、獎項非首要，創造出PB是最重要一環，然後放眼東京奧運。」

▲世泳賽，裴莉格麗妮(Federica Pellegrini)、提特姆斯(Ariarne Titmus)、史卓姆(Sarah Sjostrom)。（圖／CFP）

▲裴莉格麗妮(Federica Pellegrini)、提特姆斯(Ariarne Titmus)、史卓姆(Sarah Sjostrom)。（圖／CFP）

關鍵字： 世泳賽女子200公尺自由式
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