東奧棒球首支晉級球隊9月底產生　歐非區6隊搶門票

▲今年非洲棒球錦標賽的冠軍隊伍南非，確定將參與9月18日義大利開打的歐非區奧運資格賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

棒、壘球項目於2020年重返東京奧運，首支晉級奧運的隊伍將於9月18日開打的歐非區奧運資格賽中出爐，該賽事冠軍將可直接獲得奧運門票，而第2名的球隊能獲得前進明年洲際6搶1資格賽的門票。

歐非區奧運資格賽將於9月18日至22日於義大利舉行，參賽隊伍為今年歐洲棒球錦標賽的前5名，以及今年非洲棒球錦標賽的冠軍南非隊。至於歐洲棒球錦標賽於9月7日至15日在德國開打，總計12支隊伍分兩組，前5名可獲得參與歐非區奧運資格賽的資格。

請繼續往下閱讀...

歐非區奧運資格賽結束後，將產出一支晉級東京奧運的球隊。接著於11月舉行的第二屆世界棒球12強賽，將會再有兩支球隊取得奧運門票，分別是排名最佳的亞太區（扣除日本）、美洲區球隊各取得一張門票。

另外，取得東奧參賽權的最後機會是明年3月的洲際6搶1資格賽，參賽球隊需取得歐非區資格賽第2名、美洲資格賽第2及3名、2019年亞錦賽前2名，以及2019年大洋洲資格賽優勝。

東京奧運棒球共有6個參賽名額，扣除地主國日本已占1個名額，12強賽美洲及亞太區（亞洲及太平洋）各1個名額，歐洲／非洲資格賽1個名額、美洲資格賽1個名額和洲際6搶1資格賽1個名額。