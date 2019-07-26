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世界軟式少棒開幕　中華隊組10校聯軍爭取第12座冠軍

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▲IBA世界軟式少棒賽，開幕典禮中華隊進場。（圖／學生棒聯提供）

▲IBA世界軟式少棒賽，中華隊。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽開幕典禮今天(26日)上午在日本東京近郊三郷市半田公園舉行，本屆賽事共12隊參賽，9個國家的小球員齊聚一堂，以球會友並增進國際棒球交流，中華隊由新竹縣關西國小獲得組訓權，經過一個月集結全國精英集訓後，將爭取隊史第12座冠軍。

大會會長古葉竹識在開幕典禮上表示，希望透過此項賽事，選手們能發揮日常所學，透過棒球與其他國家的選手們增進友誼，達到國際交流的目的，也期待有機會能與大家在2020東京奧運相見。

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少年軟式野球國際交流協會設立於1980年，以推廣軟式少棒為宗旨，1983年開始舉辦「IBA-boys世界軟式少棒錦標賽」，當時由嘉義縣朴子代表的中華隊拿下賽史首冠，36屆以來中華隊囊括11座冠軍，上一次奪冠為2016年。

中華隊從2006年開始跨縣市組明星隊參賽，今年則由全國軟式少棒聯賽冠軍新竹縣關西國小獲得組訓權，除了關西國小之外，還集結了新北市汐止、桃園市中平、台中市大仁及忠孝、雲林縣文昌、高雄市壽天及桃源、台東縣豐田及新生等菁英，全國10校的16人聯軍出征。

來自關西國小的羅際威是能投擅打的「二刀流」，他在軟式聯賽拿下打擊獎第二名還以2轟拿全壘打獎，將扛下中華隊重要的中心棒次。

中華小將集訓一個月後，23日啟程前往日本，經過兩天練球及寄宿家庭的文化交流之後，26日開幕並將於27日開始迎接3天的比賽。中華隊預賽分為B組，27日賽事首日將一日兩戰，早上9點對決韓國HBC隊，11點接著再對上祕魯，分組前兩名晉級8強，28日展開決賽，冠軍於29日下午出爐。

▲IBA世界軟式少棒賽，開幕典禮中華隊進場。（圖／學生棒聯提供）

▲IBA世界軟式少棒賽，開幕典禮中華隊進場。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 世界軟式少棒中華隊關西國小
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