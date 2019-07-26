洋基最大慘敗！田中將大狂丟12分　慘遭紅襪19比3屠殺

▲田中將大被世仇紅襪徹底打爆，單場狂丟12分。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟百年世仇洋基、紅襪展開四連戰，今26日首戰洋基就遭遇史上最大慘敗，先發田中將大主投3.1局被擊出12支安打狂失12分，包括被擊出兩支全壘打，終場紅襪以19比3在自家主場血洗洋基，在百年歷史的「基襪大戰」中創下史上單場最多得分。

田中將大首局碰上大亂流，先被紅襪柏賈爾茲（Xander Bogaerts）轟三分彈重創，接著在滿壘情況下，布萊德利（Jackie Bradley Jr.）和貝茲（Mookie Betts）連續擊出兩支二壘安打，該局紅襪擊出7支安打狂灌7分。

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雖然田中將大安然度過2、3局，但4局下又遇到麻煩，首名打者狄佛斯（Rafael Devers）敲出陽春全壘打，接著查維斯（Michael Chavis）和莫蘭德（Mitch Moreland）相繫掃出二壘安打，一口氣將領先擴大至11比2，也把田中將大打退場。

此戰田中將大僅投3.1局被敲12安，包括兩支全壘打，失掉12分全是自責分，投出4次三振、3次保送，防禦率爆升至4.79，吞下本季第6敗。根據《ESPN》報導，田中將大單場失掉12分為洋基史上第2多，同時他洋基對戰世仇紅襪，單場失掉最多分的投手。

紅襪打線大爆發，先發9人全部都有安打演出，其中柏賈爾茲6打數4安打、敲進4分打點最為亮眼。全場狂掃23支安打轟下19分，寫下本季單場最高得分，也是「基襪大戰」117年歷史以來的單場最多得分。