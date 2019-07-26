運動雲

>

洋基最大慘敗！田中將大狂丟12分　慘遭紅襪19比3屠殺

ETtoday運動雲

▲田中將大被藍鳥打爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大被世仇紅襪徹底打爆，單場狂丟12分。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟百年世仇洋基、紅襪展開四連戰，今26日首戰洋基就遭遇史上最大慘敗，先發田中將大主投3.1局被擊出12支安打狂失12分，包括被擊出兩支全壘打，終場紅襪以19比3在自家主場血洗洋基，在百年歷史的「基襪大戰」中創下史上單場最多得分。

田中將大首局碰上大亂流，先被紅襪柏賈爾茲（Xander Bogaerts）轟三分彈重創，接著在滿壘情況下，布萊德利（Jackie Bradley Jr.）和貝茲（Mookie Betts）連續擊出兩支二壘安打，該局紅襪擊出7支安打狂灌7分。

請繼續往下閱讀...

雖然田中將大安然度過2、3局，但4局下又遇到麻煩，首名打者狄佛斯（Rafael Devers）敲出陽春全壘打，接著查維斯（Michael Chavis）和莫蘭德（Mitch Moreland）相繫掃出二壘安打，一口氣將領先擴大至11比2，也把田中將大打退場。

此戰田中將大僅投3.1局被敲12安，包括兩支全壘打，失掉12分全是自責分，投出4次三振、3次保送，防禦率爆升至4.79，吞下本季第6敗。根據《ESPN》報導，田中將大單場失掉12分為洋基史上第2多，同時他洋基對戰世仇紅襪，單場失掉最多分的投手。

紅襪打線大爆發，先發9人全部都有安打演出，其中柏賈爾茲6打數4安打、敲進4分打點最為亮眼。全場狂掃23支安打轟下19分，寫下本季單場最高得分，也是「基襪大戰」117年歷史以來的單場最多得分。

關鍵字： 洋基紅襪基襪大戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

熱門新聞

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎137周球后將退位　山口茜晉4強下周取代

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1世泳賽／光州腹瀉頻傳2女將棄賽

2陳楷升壓制黃天賜3打點　中華4比2古巴

3彭政閔經驗老道　看票房就知道整年人數

4首度對決潘威倫！江辰晏：好特別

5明星賽潘威倫投1局　第2戰萊福力先發

熱門新聞

1戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

2「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

3戴資穎137周球后將退位　山口茜取代

4被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

失去左手「男童&足球員」再度重逢 燦爛擊拳照超暖：我們都很特別！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366