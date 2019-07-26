快艇著手建造屬於自己的球館　英格伍德中心2024年啟用

▲快艇打造屬於自己的球館。（圖／取自快艇隊推特，下同）



記者張曜麟／綜合報導

快艇今年夏天搶下雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)後，不僅震驚外界也馬上晉升爭冠強隊，雖然快艇也是洛杉磯的隊伍，但其實一直以來只樣講到洛杉磯，外界第一聯想就是湖人，而兩隊也都是共用一個球館，由於快艇並無湖人輝煌，彷彿長期都在紫金軍團陰影下，不過現在快艇已經要著手蓋一個屬於自己的球館，並將於2024年啟用。

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湖人目前所用的球館史坦波中心自1999年以來都是與快艇共用，不過因為湖人過往成就非常輝煌，就連球館上面退役的球衣都非常多，相比之下快艇就顯得非常黯淡，長時間下來只要講到洛杉磯大多數人第一時間就是想到湖人，外界也都認為史坦波中心唯一球隊只屬於湖人。

不過現在快艇已經打算跟湖人徹底擺脫，目前快艇已經著手在打造全新的球館，另外還包括一個練習用的場館、團隊辦公室，並且涵蓋醫療設施、零售商店等，而這場館將命名為英格伍德競技場(Inglewood arena)，快艇也表示，這個場館將不會花到納稅人的錢，完全是以快艇名義打造，意謂這將是完全屬於快艇的主場。

Transformative.



Unparalleled.



A place for #ClipperNation to call home. pic.twitter.com/1gJGBe19vr — LA Clippers (@LAClippers) 2019年7月26日

目前快艇與史坦波中心的租約將在2024年到期，而這個場館就是在2024年啟用，快艇老闆柏曼(Steve Ballmer)表示，「當我買下球隊時，我認為這很棒，我們不需要建立一個運動中心，但我們在史坦波中心遇到一些不利的事情。英格伍德競技場是我們定義自己身分的一種方式，人們會說，我們在湖人的建築中打球，但我們希望參加快艇的比賽，這就是快艇團隊努力的方向。」

柏曼在5年前收購了快艇，而身為前微軟CEO的他，也是NBA最有錢的老闆，現在他為快艇要建造一座球館，也可見他對於快艇以及籃球的熱愛。