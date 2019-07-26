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林昀儒不怕被大陸鎖定　坦言有接班壓力

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▲林昀儒。（圖／記者林育正攝）

▲林昀儒。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

17歲桌球小將林昀儒日前剛奪下T2桌球鑽石聯賽冠軍，過程擊敗目前世界排名16名也暫居台灣一哥。對於近年排名快速爬升，超車其他台灣前輩坦誠有接班壓力。接下來將繼續努力，爭取奧運資格以及好成績，不怕桌球強權中國隊鎖定研究。

林昀儒日前擊敗中國名將馬龍和樊振東，已經被中國視為一大威脅和假想敵。對此平時非常省話的林昀儒淡定表示，「誰打好一點都會被研究，只能去克服。」而父親林學宜則認為林昀儒還年輕，仍在成長階段，被針對研究也能即早發現缺點，也是好事一件。

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年紀輕輕就得面對世界級的高強度賽事，林昀儒僅僅表示抱著「一場一場來」的心態應戰。「盡量只有球跟對手，可能打一打突然想吃牛排，沒有啦我隨便講。」他笑說，「其實也不是想別的事，有時候會沒辦法那麼專注在戰術上。」

「我每個技術環節都要加強，訓練是最基礎的。前50名的對手都不好打，這次贏也不代表下次會贏。還是自己要表現好才能戰勝他們，沒有說誰好打不好打。」

從去年1月開始，林昀儒的世界排名已上升118名，日前也超越目前28名的莊智淵和39名的陳建安成為台灣一哥。而他也坦承，的確感受到接班壓力。不過在比賽中，他仍舊把自己當作不被看好的一方力求爆冷，「現在是我去拚別人，也不是別人來拚我。」

關鍵字： 林昀儒
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