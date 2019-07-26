明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

▲明星游擊手「兔肉」托洛威斯基宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基今年簽下的「兔肉」托洛威斯基（Troy Tulowitzki）傷勢復原進度不如預期，久病纏身讓他心生厭戰，這位5度入選明星賽的游擊巨星選擇在26日這一天宣布結束13年大聯盟生涯。

洋基在今年1月初簽下托洛威斯基，希望強化內野陣容深度，不料他僅出賽5場比賽就進傷兵名單休養，由於左小腿傷勢程度嚴重，在6月初就燃起退休念頭，與家人、經紀人商量，討論未來生涯該如何繼續走下去，然而，最終他仍無法克服傷勢影響，決定高掛球鞋。

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托洛威斯基於26日拋出退休震撼彈，在聲明中表示，「在我記憶中，我的夢想就是成為大聯盟球員，參與棒壇最高水準的比賽，穿上大聯盟球衣為了隊友和球迷努力打球。能夠實現這個夢想，我將永遠感激，這絕對是至高無上的榮譽。」

遭遇傷兵纏身之前，托洛威斯基可說是大聯盟近代最具代表性的游擊手之一，曾於2010年和2011年蟬聯國聯游擊金手套獎，同時兩度摘下銀棒獎殊榮。大聯盟生涯13年中，他一共入選5次全明星賽。

托洛威斯基在2005年大聯盟選秀會於首輪第7順位被洛磯選中，在不到一年時間內，以21歲之姿登上大聯盟舞台，2007年成為球隊主力游擊手，在洛磯隊10年生涯中，繳出.299/.371/.513打擊三圍，合計貢獻188轟，其中6季至少擊出20支全壘打，以及敲進657分打點，為洛磯近代代表球星之一。

托洛威斯基於2007年幫助洛磯隊打進世界大賽，該年洛磯隊在9月中在國聯西區只排第4，眼看季後賽機會渺茫，但接下來15場比賽狂拿14勝，一度寫下隊史最長11連勝，並於最後例行賽加賽以戲劇化方式擊敗教士，取得外卡資格。季後賽以外卡黑馬之姿，先是三連勝橫掃費城人，接著再四連勝淘汰響尾蛇，以七連勝奇蹟闖進世界大賽，可惜最終外卡奇蹟未能延續下去，在世界大賽遭到紅襪四戰橫掃。

托洛威斯基傷病史豐富，2012到2014年間受傷勢困擾，僅有2013年出賽場次破百。2015年轉戰藍鳥後，9月份就因為背傷進入傷兵名單缺席17場，接著2016年5月股四頭肌緊繃、2017年大腿筋傷勢與腳踝扭傷，去年則是腳跟骨刺整季報銷，過去3年因傷缺席289場。而今年僅有5場出賽，考量舊傷情況難以痊癒，加上身手大不如前，在經過一番長考之後，親自宣布退休決定。

▲托洛威斯基在2007年幫助洛磯隊寫下外卡傳奇，可惜生涯無緣冠軍戒。（圖／達志影像／美聯社）