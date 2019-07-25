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滑冰協會擠牙膏式回應　對體育署也交代不清

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▲▼ 亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站取消　ISU認我國目前不適合辦理 。（圖／翻攝中華民國滑冰協會 官網）

▲台北站賽事取消，滑冰協會說法一變再變。（圖／取自滑冰協會官網）

記者洪偵源／台北報導

「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」遭取消一事，滑冰協會有諸多疑點未及時說明，連對體育署說明也未交代清楚，搞到現在教育部要成立專案小組調查有無疏失。

滑冰協會在2月向國際滑冰總會提出申請，由於這項系列賽，亞洲只有1站名額，由香港與台灣競爭，後來總會5月20日公告，將台北列入系列賽的一站，即宣告成功申辦。

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不過7月22日國際滑冰總會公告，台北站賽事取消，23日起陸續有媒體披露，滑冰協會聲稱遭國際總會取消，但國際總會後來又發聲明，5月協會就來函詢問提出讓出主辦權的可能。

且滑冰協會先在官網公告，總會告知因國際情勢關係，台灣不適合舉辦，結果在24日與體育署開會時，總會來信中無「國際關係」一詞，隨後也將官網的公告撤掉其字眼。

25日體育署署長高俊雄上午出席國訓中心活動時，也提到協會有去函詢問過總會主辦權易主的可能性，同日下午滑冰協會迫於壓力，終於出面開記者會說明。

滑冰協會秘書長吳奕德指出，受到「隱性壓力」緣故，一直有風聲有若干會員國要一起杯葛台北站賽事，期間一直在尋求國際間的支持。

離譜的是，滑冰協會24日上午向體育署第1次報告，晚間電話聯繫，接著25日上午第3次報告，都未提到「隱性壓力」一事，同時去函總會詢問主辦權一事，也沒有向體育署告知。

體育署國際組組長許秀玲表示：「署裡面的訊息跟外界也差不多同步。」所謂隱性壓力一事協會也沒提過，7月22日看到公告也很驚訝。

許秀玲提到，體育署的態度希望能積極復辦，有必要甚至要親自赴總會說明，至於協會是否有隱蔽事實等行為，不去做揣測，也無法代替協會回答，「隱性壓力」是來自何方勢力。

不過教育部已經成立專案調查小組，許秀玲說26日還會連同外交部召開商討會議，請滑冰協會說明，調查小組也會釐清協會有無疏失，若確有疏失，不排除依相關規定懲處。

▲▼ISU發聲明稿。（圖／翻攝國際滑冰總會官網截圖）

▲國際滑冰總會的聲明稿。（圖／翻攝自總會官網）

關鍵字： 滑冰
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