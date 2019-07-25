交易將至　藍鳥史卓曼告別戰：不管去哪裡都會主宰戰場

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）被交易幾乎定局，25日（台北時間）在藍鳥主場先發戰印地安人，他投7局失1分，但不敵印地安人比柏（Shane Bieber）完封9局只被1支安打，史卓曼賽後在藍鳥主場發表離別感言。

史卓曼要被交易的消息甚囂塵上，藍鳥似乎鐵了心要把他換出去，現在只差7月31日交易大限到來時，是要被交易到那一隊，所以25日的比賽，幾乎是史卓曼在藍鳥的告別賽。

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他也知道這一場比賽的意義，奮力先發7局用100球，被5支安打、飆出6次三振、1次保送，只失1分，希望可以用勝投回報球迷。但比柏更強，完投完封9局只被1支安打、10次三振、1次保送，沒有失分，史卓曼無法勝投還吞本季第11敗。

史卓曼被換退場休息時，跟藍鳥球迷說話道別，他說：「這裡是我的家，也真的是。這一場可能是我在這裡出賽的最後一場主場，希望跟主場所有球迷展現出我對這裡的愛，身為藍鳥隊球員，一切都是如此不可思議。」

由於交易是勢在必行，史卓曼也做好心理準備，他表示，「我在這個分區一直都投得很好，球隊不想跟我延長合約，我也只能接受，但未來不管去哪一隊，我一定會主宰戰場。」