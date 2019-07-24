不斷更新／羅里奇戰包林傑　統一、悍將先發名單

▲統一獅先發投手羅里奇。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將24日主場迎戰統一獅，兩隊都推出洋投先發，統一派出羅里奇掛帥，富邦則由包林傑主投應戰。兩隊目前都陷入一波3連敗小低潮，今晚將有一支球隊能順利止敗，另一支則陷入4連敗。富邦下半季目前以8勝5敗暫居龍頭，不過僅領先第二的中信兄弟半場勝差。

羅里奇本季8場出賽，有7場先發，戰績2勝1敗，37.1局被擊出35支安打，包括3支全壘打，28次三振，，13次四死球，防禦率2.89，WHIP值1.26，本季對過富邦2場，拿2勝，對戰防禦率4.15，對戰被打擊率0.242，曾被范國宸敲全壘打。

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包林傑本季7場先發，戰績3勝1敗，36局被敲43安，包括2支全壘打，40次三振，21次四死球，防禦率4.25，WHIP值1.72，今年對過統一1場，4局被敲4安，3三振，5次四壞球，失掉6分自責分，最後承擔敗投。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒二壘手楊家維、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手陳鏞基、五棒左外野手蘇智傑、六棒三壘手郭阜林、七棒右外野手張偉聖、八棒捕手林祐樂、九棒游擊手黃恩賜。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手陳品捷、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒中外野手林哲瑄、七棒三壘手于孟馗、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。