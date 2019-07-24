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中職／投太甜！　翁瑋均投8人只用13球卻被6安慘爆退場

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記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿年輕投手翁瑋均23日先發只投1.1局，被7支安打、失7分提早退場，而他在2局上面對8人次，卻只投13球，有4位是第一球就出棒，8人中打出6支安打，用球數少卻慘遭棒打。

翁瑋均23日在先發1.1局投球，共面對12人次，用了22球，其中有16球是好球，他在1局上面對中信兄弟第一棒吳東融用了4球，以中外野飛球解決是他23日最多用球數打者。

他在一局上接下來用2球被王威晨擊出安打，2球讓詹子賢2球右外野飛球出局，1球被林智勝打到中外野飛球出局，余德龍在全壘打牆前跳起美技接殺。

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▲▼Lamigo桃猿,翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

成功度過1局上，2局上才是翁瑋均惡夢的開始，面對陳子豪第1球打右外野安打、張志豪第一球出棒也是右外野安打，蘇緯達在1壞球後第2球擊成左外野安打，打進1分。

黃鈞聲掌握第一球採取犧牲短打，成功送跑者到二、三壘，王勝偉在1壞球後出棒，打到三壘滾地球造成林立失誤，中信兄弟再拿1分。

吳東融把握第一球出擊，右外二壘安打攻下2分；王威晨在1好球後、第2球打成中外野二壘安打再取1分；詹子賢也是在1好後第2球，敲出左外野二壘安打，再攻得1分，翁瑋均因此退場。

翁瑋均在2局上對上8名打者，但只用了13球，用球數非常少，投進好球帶球路就被打，導致被打了6支安打，造成大量失分。翁瑋均退場後，江國謙接手，二出局後被陳子豪轟2分砲，其中1分算在翁瑋均帳上。

關鍵字： 中華職棒翁瑋均
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