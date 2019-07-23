中職／彭政閔挑戰明星賽首支三壘打　再1打點追平紀錄

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中職明星賽27、28日在新莊球場展開，中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔生涯最後一次明星賽，這也是他第19次參加明星賽，累積多項紀錄，但尚未擊出三壘打，恰恰23日賽前受訪笑說：「這對我來說真的有難度，現在難度當然更高了，但我會挑戰看看。」

彭政閔自2001年至今，明星賽累積56打席、52打數、10得分、6支二壘打，都是全聯盟第1，打擊率0.327，今年最後一次參賽，人氣王創15連霸紀錄。

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在明星賽擁多項紀錄，彭政閔累積17支安打，僅次於前兄弟球員王光輝2支，排名史上第2，另外12打點，只要再1打點即可追平林仲秋保持的紀錄。

不過彭政閔還沒打過三壘打，他坦言對自己來說有難度，今年最後一次參賽，會挑戰看看。值得一提的是，彭政閔在明星賽中僅敲過1支全壘打，是在2004年，那一屆的明星賽，他記得很清楚，「唯一的全壘打就是那一次，全壘打大賽也拿下冠軍。」

今年同樣以最高票當選先發，彭政閔首場將擔任先發指定打擊，總教練陳連宏先前受訪曾表明，希望明星賽第二場出賽，安排彭政閔鎮守一壘，象徵回到職棒的起點，為他在明星賽有個完美的句點。彭政閔在2001年3月10日生涯初登場，接替許閔嵐代打，替補一壘手。

對於陳連宏的安排，彭政閔說，有和鑼總討論過，但尚未決定第二場是否就以一壘手出賽，他苦笑稱：「我是怕連2場都下去守備，對自己來說會比較累啦...謝謝鑼總有這樣的心思，我會再和他討論看看，也要評估當天的身體狀況。」