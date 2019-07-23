職業球隊發大財　富比士評比52隊市值都破620億台幣

▲NFL在北美堪稱全民運動。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

富比士今年職業運動市值排行榜出爐，榜首再度被達拉斯牛仔給佔據，前50名當中NFL也強勢佔了26名。近年社群網路的興起也帶動了職業運動的蓬勃發展，2012年全世界只有英超曼聯市值超過20億美元（約621億台幣），時至今日，今年入榜的前50支球隊市值至少都突破20億美元。

牛仔隊連續4年蟬聯市值冠軍，今年更是一舉將市值突破至50億美元（約155億台幣），今年前50當中，儘管NFL還是佔了26隊，不過與去年相比已經少了3隊。除了NFL外，NBA、MLB以及足球三個分項都各增加1支隊伍進入前50名單。

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NFL在北美有著強大的觀眾基礎，但是相較其他職業運動，球隊給予球員的薪資，也沒有特別多的花費，也讓NFL市值不斷節節上升，NFL最主要的獲利來源就是從CBS、NBC、FOX、ESPN等電視台獲得的鉅額轉播權利金。

▲紐奧良聖徒今年以20億美元排在市值榜第50名。（圖／達志影像／美聯社）



富比士在2012年由曼聯以市值22億美元位居第一，當時MLB的德州遊騎兵以6.7億美元排在第50名，經過7年的迅速成長，今年除了排在第50名的紐奧良聖徒市值20.8億美元外，總計有52支球隊市值超過20億美元。根據富比士的資料顯示，北美四大職業賽事中，NFL、MLB、NBA各支球隊市值都至少有10億美元。