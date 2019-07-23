沒在怕洋基搶先發　太空人：現有陣容能打爆所有人

▲太空人目標搶回世界大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美聯戰績僅次於洋基隊，太空人計畫在交易市場補強先發，盼奪下隊史第二座世界大賽冠軍，本季面對洋基強力挑戰，太空人不甘示弱，但假如補強狀況不如預期，球隊也不擔心，總管路勞（Jeff Luhnow）表示，「我們現有陣容能夠贏所有球隊。」

路勞在受訪時透露球隊補強計畫，目前正在尋找能夠勝任季後賽的先發投手，補強雷達掃向市場所有頂級先發，包括藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）、巨人王牌邦格納（Madison Bumgarner）、響尾蛇左投雷伊（Robbie Ray）和老虎投手波伊德（Matthew Boyd），這些投手也都是洋基的鎖定目標。

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「我們現在的陣容足以贏下所有球隊。」路勞自信表示，「通常在季後賽系列賽中，你會使用3到4個先發，但有時候3個先發就夠。韋蘭德和柯爾是我們左右拳，邁利也投得很好，我們能在季後賽7戰賽制中擊敗任何球隊。」

2017年太空人在8月取得韋蘭德，幫助球隊一路打進世界大賽，並奪得隊史首座冠軍。不過，現在情況已經不像兩年前，大聯盟移除了「831讓渡交易大限」，今年球季只有731交易大限，等於各球隊必須在7月31日前完成陣容補強。

自大聯盟明星賽週過後，目前太空人使用「假先發」策略，安排菜鳥尤奎迪（Jose Urquidy）和投手阿門特多斯（Rogelio Armenteros）填補4、5號先發的洞。菜鳥尤奎迪在7月20日出戰遊騎兵先發7局拿下本季首勝後，預計在剩餘賽季常駐於輪值內。

「這些人表現出他們可以做出貢獻，這是好事。」路勞說，「我們像過去每年一樣繼續尋找強化球隊的機會，我們還有很長的路要走。雖然感覺還沒有促成任何交易，但隨著交易大限逼近，我們會搞定這一切。」

▲洋基目前戰績排名美聯最佳。（圖／達志影像／美聯社）