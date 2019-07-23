U12世界盃／左投陳昱安是陳子豪堂弟　捨美國留台打U12

▲U12中華隊陳昱安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12中華隊與小馬聯盟的中華代表隊練習賽，來自台東的陳昱安同時進兩支代表隊，母隊教練陳玉船尊重他選擇留在台灣參加U12中華隊的決定，但也同時失去隊上唯一左投，讓他在練習賽看到自家子弟兵時直呼，「我好想你啊！」

小馬聯盟中華隊由台東縣聯隊拿下代表權，攻擊力也相當具備實力，陳昱安在亞太區對菲律賓還拿下勝投，最終中華隊拿下代表權，將出征世界，也到了陳昱安得做出抉擇的時刻。

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U12世界盃7月26日至8月5日開打，而小馬聯盟世界賽則是8月2日至5日，兩個比賽完全撞期，母隊教練陳玉船徵詢陳昱安的意見，「去美國比賽或留在台灣打U12？」陳昱安說，「想留在台灣，打比賽給家人看，爸爸應該會來看我比賽。」陳昱安的決定也讓小馬聯盟中華隊頓時失去陣中唯一的左投，所以當兩支中華隊相約練習賽，陳玉船看到子弟兵也忍不住開玩笑地呼喊，「我好想你啊！」

陳昱安左投實力值得期待，因此入選U12中華隊，陣中不少二刀流，陳昱安也想發揮打擊，打擊練習U12中華隊總教練李國強問他，「你想打第幾棒？」陳昱安超有自信地回答，「第6棒！」不過教練團希望他能好好發揮左投優勢，且陣中強打不少，打擊應以後段為主。

陳昱安來自台東卑南國小，因堂哥陳子豪而展開棒球路，陳昱安說，「哥哥都能把球打得很遠，不常站著被三振。」不過他的偶像是王柏融，「因為打擊很強。」

曾有赴韓國移地訓練的經驗，陳昱安形容那時候對到的韓國球隊，「打擊沒有很好，投手球速很快。」中華隊與韓國預賽分為不同組，但複賽仍有機會對決，這次韓國隊派出全國明星隊應戰，與以往地區聯隊代表不同。

▲U12世界盃，中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）