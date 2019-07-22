運動雲

>

向日本馬拉松傳奇討抱抱　謝千鶴赴日移訓1個月盼再闖奧運

ETtoday運動雲

▲台灣長跑好手謝千鶴向日本馬拉松傳奇土佐禮子討抱抱，盼帶來好運衝進奧運。（圖／記者路皓惟攝）

▲台灣長跑好手謝千鶴向日本馬拉松傳奇土佐禮子討抱抱，盼帶來好運衝進奧運。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台北報導

中華民國馬拉松協會將於28日率領我國好手謝千鶴、何盡平等6名選手及2名教練至日本，進行為期一個月的移地訓練，今22日「邁向2020東奧之路」記者會現場，日本前奧運好手土佐禮子也來到現場，我國好手謝千鶴也把握機會請教，更向土佐禮子討抱抱，希望順利達標東京奧運。

近年台灣馬拉松與日本松山市政府深化合作，本次日本移地訓練費用全由松山市政府贊助，將由馬拉松協會理事長盧瑞山親自擔任領隊，帶領簡招旺、許玉芳兩名教練，以及謝千鶴、何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩和蘇鳳婷等6名選手移訓。

請繼續往下閱讀...

土佐禮子曾於2004年雅典奧運女子馬拉松項目獲得第5名。今天她在記者會上分享參加馬拉松的心路歷程，她談到自己16歲才接觸路跑，大三參與人生首場馬拉松，在愛媛馬拉松跑出令人驚豔的2小時54分。兩年後她再次參賽，成績一口氣進步到2小時24分，短短兩年時間進步30分鐘，讓我國女子半馬紀錄保持人謝千鶴直呼受到激勵。

難得機會見到日本好手，謝千鶴也把握時間討教訓練方法，在得知土佐禮子選手期間每週訓練量高達1200公里後，她自認努力不夠，還有進步的空間，「這一次到日本移地訓練，也特別想要請教日本選手的訓練和恢復方法。」

「很期待到日本去訓練，之前大多都在中國訓練。」謝千鶴在本次日本移訓中擔任菁英團隊長，「現在台灣天氣很炎熱，訓練因此受到限制，而日本氣候比較涼快，訓練量也能夠加大。」

謝千鶴將接下來目標擺在10月全運會，也作為本次日本移訓的成果檢視，她表示，未來主要設定在明年1月大阪馬拉松、3月東京馬拉松拚奧運標。謝千鶴曾於2016年出征里約奧運，盼與土佐禮子的抱抱能帶來好運，再一次闖進奧運。

關鍵字： 謝千鶴馬拉松東京奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

熱門新聞

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

瓊斯盃／心目中最佳歸化人選　帕克：好想要羅健兒！

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

中職／一壘審4局爭議判決　洪總：值得討論

中職／準備好搶票！　彭政閔引退賽票價公布最貴1023元

瓊斯盃／2測試洋將不堪用　帕克：返美找適合男籃歸化

讀者回應

﻿

最新新聞

1四拍子吸睛　江宗駿掃4安打4打點

2滑球犀利　陳楷升有望開幕戰先發

3謝千鶴赴日移訓1個月盼再闖奧運

4U12首度夜間練習賽　中華隊獲勝

5拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

熱門新聞

1光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

2瓊斯盃／帕克：好想要羅健兒！

3前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

4一壘審爭議判決　洪總：值得討論

5準備搶票！　彭政閔引退賽票價公布

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

廖乙忠生涯首勝到手　兄弟10比6退統一 7/20 中信兄弟VS統一獅

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366