向日本馬拉松傳奇討抱抱　謝千鶴赴日移訓1個月盼再闖奧運

▲台灣長跑好手謝千鶴向日本馬拉松傳奇土佐禮子討抱抱，盼帶來好運衝進奧運。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台北報導

中華民國馬拉松協會將於28日率領我國好手謝千鶴、何盡平等6名選手及2名教練至日本，進行為期一個月的移地訓練，今22日「邁向2020東奧之路」記者會現場，日本前奧運好手土佐禮子也來到現場，我國好手謝千鶴也把握機會請教，更向土佐禮子討抱抱，希望順利達標東京奧運。

近年台灣馬拉松與日本松山市政府深化合作，本次日本移地訓練費用全由松山市政府贊助，將由馬拉松協會理事長盧瑞山親自擔任領隊，帶領簡招旺、許玉芳兩名教練，以及謝千鶴、何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩和蘇鳳婷等6名選手移訓。

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土佐禮子曾於2004年雅典奧運女子馬拉松項目獲得第5名。今天她在記者會上分享參加馬拉松的心路歷程，她談到自己16歲才接觸路跑，大三參與人生首場馬拉松，在愛媛馬拉松跑出令人驚豔的2小時54分。兩年後她再次參賽，成績一口氣進步到2小時24分，短短兩年時間進步30分鐘，讓我國女子半馬紀錄保持人謝千鶴直呼受到激勵。

難得機會見到日本好手，謝千鶴也把握時間討教訓練方法，在得知土佐禮子選手期間每週訓練量高達1200公里後，她自認努力不夠，還有進步的空間，「這一次到日本移地訓練，也特別想要請教日本選手的訓練和恢復方法。」

「很期待到日本去訓練，之前大多都在中國訓練。」謝千鶴在本次日本移訓中擔任菁英團隊長，「現在台灣天氣很炎熱，訓練因此受到限制，而日本氣候比較涼快，訓練量也能夠加大。」

謝千鶴將接下來目標擺在10月全運會，也作為本次日本移訓的成果檢視，她表示，未來主要設定在明年1月大阪馬拉松、3月東京馬拉松拚奧運標。謝千鶴曾於2016年出征里約奧運，盼與土佐禮子的抱抱能帶來好運，再一次闖進奧運。