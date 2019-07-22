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台灣馬拉松拚東京奧運　日本松山市贊助6選手移訓

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▲台灣菁英馬拉松選首移地訓練，邁向2020東京奧運之路。（圖／記者路皓惟攝）

▲台灣菁英馬拉松選首移地訓練，邁向2020東京奧運之路。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台北報導

台灣馬拉松與日本松山市政府深化合作，中華民國馬拉松協會將於28日率領我國好手謝千鶴、何盡平等6名選手及2名教練至日本進行為期1個月的移地訓練，所有訓練相關費用全由該市負擔，期盼我國馬拉松選手能夠跑進2020東京奧運。

日本松山市政府近年來三度由副市長領軍大陣仗來訪，在協會理事長盧瑞山及國內跑者的接待下，雙方達成多項合作計畫。其中包括今年7月28日展開的1個月移地訓練，接受日本全面的菁英訓練。

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盧瑞山在22日記者會上表示，「日本松山市政府提供10個名額，給我們去那裡移地訓練，包含機票、食宿、交通及使用設備，都是完全免費，我想這是一筆非常大的數字。」

本次日本移地訓練將由盧瑞山親自擔任領隊，帶領簡招旺、許玉芳兩名教練，以及謝千鶴、何盡平、鄭瑞竹、張宏賓、吳睿恩和蘇鳳婷等6名選手。「期待在優質環境及設備訓練下，選手們都能夠突破自我，交流學習更多知識，也期許自己跑進東京奧運。」隊長謝千鶴說。

全國女子半馬紀錄保持人謝千鶴，她在今年6月參加第271回日體大長距離競技會，於女子5000公尺跑出16分10秒20成績，不但創下自己個人最佳成績，更打破許玉芳高懸了10年的全國紀錄。

關鍵字： 台灣馬拉松日本松山市中華民國馬拉松協會謝千鶴何盡平
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