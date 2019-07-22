馬大偉解盤／洋基@雙城 「挺」莊 買全場大分

▲沙巴西亞（CC Sabathia）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月23日單場賽事尚未開盤，改推薦紐約洋基作客明尼蘇達雙城的賽事，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小10.5分。

先發投手分析

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雙城先發培瑞茲(Martin Perez)生涯防禦率大概4.5，就普通，但本季轉到雙城，前11次先發竟交出7勝1負防禦率2.95的成績。不過目前已恢復「正常」，近8次先發防禦率5.65，看來還是平均4.5的料。

洋基老將CC沙巴西亞(CC Sabathia)本季防禦率4.06，已比預期中要好，他生涯吃定雙城，39次先發防禦率3.09，但本季尚未對陣。

莊家思維分析

洋基繼續在美聯東區獨走，雙城近10戰4勝在美聯中區僅領先印地安人3場勝差，狀態，洋基要勝一籌。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為PK盤，認為洋基與雙城的勝率各50%，算是不太看好洋基。

今日推薦 : 「挺」莊，買全場大分。

今日選擇「挺」莊理由 :

洋基這場賠率開的有點高，應該是看衰老將CC，他生涯對雙城雖不錯，但本季客場1勝3負防禦率高達5.83。賭盤對這場有強烈「意見」，加上運彩這場賠率與國際有差距，代表多數人投注洋基，我建議避勝負盤，推薦全場大分。

雙城先發屬於技巧派，洋基最愛，生涯4次對戰，他防禦率高達9.68，加上兩隊近12次交手9次大分，開大機率高。

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