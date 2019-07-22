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洛磯DFA被三振王　「盲砲」雷諾斯無緣生涯300轟

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▲▼雷諾斯（Mark Reynolds）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷諾斯（Mark Reynolds）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2009年以單季吞223K寫下歷史紀錄的「單季被三振王」雷諾斯（Mark Reynolds）本季回鍋洛磯，無奈找不回昔日巨砲身手，打擊率僅.170，洛磯22日決定將他指定讓渡（DFA），生涯全壘打數停留在298支。

雷諾斯2007年從響尾蛇出道，在響尾蛇4年就累積121轟，其中2009年單季敲出生涯最佳44轟、102分打點，不過該季也寫下單季被三振223次歷史紀錄。雖然他在2008到2011年間連續4季都吞超過196K，但雷諾斯在2008到2014年期間都保持著20轟的實力，使得不少球隊願意給他機會。

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現年35歲的他本季回鍋洛磯，78場出賽就吞下57K，.170/.290/.311的打擊三圍貢獻4轟、20打點，找不回2017年在洛磯的單季30轟身手，遭到球隊指定讓渡，以他的年紀很可能無法達成生涯300轟里程碑。

同一天遭到指定讓渡的還有巨人隊的左投霍蘭德（Derek Holland）。曾經在2011到2013賽季連續3年繳出雙位數勝投的他，本季31場出賽其中7場先發，5.90的防禦率貢獻2勝4敗。

關鍵字： 洛磯雷諾斯
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