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周天成印尼奪金　機場巧遇冠軍賽誤判主審展現高EQ

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▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

▲周天成奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP，下同）

圖文／鏡週刊

我國羽球男單好手、世界排名第3的周天成昨（21日）在印尼公開賽男單決賽，歷經91分鐘史詩大戰，終於以21：18、24：26、21：15從丹麥好手安童森（Anders Antonsen）手中，拿下對台灣別具歷史意義的第一座超級1000系列男單冠軍，其中在第二局17：17時曾出現關鍵一球誤判，雖然小天立刻舉手抗議、台灣也由賴建誠總教練「求解」，當時主審仍將分數給了安童森，事後兩人在機場巧遇，主審主動向小天道歉。

小天在本次印尼賽事場場硬戰，先後擊敗中國前球王林丹、地主印尼一哥克里斯提，甜蜜報亞運金牌戰一仇，接著在男單決賽中對上丹麥新星安童森，由小天先拿下一局，接著第二局在17：17時出現關鍵一球，小天網前漂亮回擊，在安童森並未成功防守的情況下，主審卻判小天阻擋犯規，小天立刻舉手示意，台灣總教練賴建誠也向裁判長反映，但主審當下並未請示發球審，仍維持原判，引起極大爭議。

▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

最終歷經三局，共計91分鐘，小天最終以21：18、24：26、21：15奪冠，成為台灣男單史上第一位在超級1000系列封王的選手，比賽結束後兩人都累癱倒在地上，隨後起身握手相擁，並且交換球衣，有風度並且友善的「英雄惜英雄」舉動，也讓外媒大讚運動員風範。

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小天在賽後接受訪問，對於關鍵誤判表示「我不能決定比賽輸或贏，可是我可以決定態度。」小天隨即也將啟程前往東京，參加下週登場的750系列日本公開賽，沒想到在機場巧遇冠軍賽時的主審，對方也主動向小天承認錯誤並道歉，兩人擁抱釋懷。

而此次印尼賽事，我國球后戴資穎因身體不適，在4強賽事中輸給日本好手山口茜，目前小戴已經抵達東京，在IG上向球迷報平安，此站賽事也是東奧測試賽，絕對是各國好手的必爭之地。


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關鍵字： 鏡週刊周天成印尼公開賽羽球
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