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中職／二軍交流盃賽29日開打　賽程公佈

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▲中職會長吳志揚。（圖／記者王真魚攝）

▲中職會長吳志揚。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「中華職棒二軍交流盃賽」將從29日展開為期一週的賽事。中華職棒與大專體總合作舉辦此項賽事，由中職二軍4支隊伍、台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR在斗六球場進行交流賽，期待透過短期杯賽，達到職棒、大專棒球、業餘成棒三方交流的效果。

參賽方式分為A組Lamigo桃猿二軍、統一獅二軍、中信兄弟二軍、富邦悍將二軍；B組則由台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR三隊組成。賽制上由A組職棒二軍球隊分別與B組業餘及大專明星隊進行預賽，組內隊伍不交手，預賽排名前4名晉級8月4日季軍戰、冠軍戰。

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大專明星HOPE STAR由文化大學棒球隊廖敏雄領軍，FUTURE STAR則由開南大學棒球隊總教練郭李建夫帶隊。其中不乏許多年輕的大專棒球好手，期待透過與業餘球隊、職棒二軍進行更高強度比賽，達到訓練效果。無法到場的球迷可透過MOMO TV、CPBL TV收看精彩賽事。

大專明星HOPE STAR組成學校為文化大學、國立體大、美和科大、大同學院、遠東科大。球員名單如下：李承風、陽杰恩、古森、姚杰宏、黃昰豪、藍愷青、莊孟齊、陳理安、宮象謙、林浩吉、蔣少宏、吳家洋、張益豪、董秉軒、黃韋盛、古子恩、余偉程、陳偉濠、劉致榮、許哲晏、曾翰宇、葉浚琳、曾宸佐、高偉強、陳真。

大專明星FUTURE STAR組成學校為開南大學、台灣體大、北市大，球員名單如下：許竣暘、陽尚衛、岳少華、楊淳弼、賴明杰、林奕丞、郭子銓、呂詠臻、闕定進、徐威程、邱繼諒、蘇煒智、王偉安、戴源廷、蔣宗錡、莊凱文、湯家豪、李秉諺、童堉誠、阮杰熙、陳建川、梨胤宣、王博玄、邱辰、林志綱。

▲二軍交流賽程公布。（圖／記者王真魚攝）

▲二軍交流賽程公布。（圖／記者王真魚攝）
 

關鍵字： 中華職棒二軍交流賽中職
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