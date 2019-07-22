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世泳賽／世界最頂級高強度　中華泳將2天6組人馬無人晉級

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▲▼雅加達亞運，林姵彣，200公尺蛙式預賽。（圖／記者季相儒攝）

▲林姵彣。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

第18屆FINA世界錦標賽游泳賽程昨天於南韓光州舉行，而這也是世界泳總主辦的最高等級賽事，匯集全世界最頂尖好手。首日賽程中華隊3組皆未能晉級，22日次日賽程林姵彣、莊沐倫以及安廷耀也無法取得晉級。

首日賽程50公尺全國紀錄保持人林建良，在該項目游出24秒96預賽總排名第53，全大運刷新100公尺蛙式全國紀錄的陳志明，該項目游出1分02秒18預賽總排名第42，由王星皓、王郁濂、林建良、安廷耀組成的4x100公尺自由式接力，3分21秒81預賽總排名第23，3組人馬皆無法取得晉級。

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次日賽程，林姵彣100公尺蛙式第四組出賽，1分10秒74分組第10、預賽總排名第36；莊沐倫100公尺仰式第四組出賽，56秒01分組第8、預賽總排名第41；安廷耀200公尺自由式第四組出賽，1分50秒48分組第7、預賽總排名第40，也都無法晉級到下個階段。

世錦賽適逢2020東京奧運取標範圍，台灣游泳目前已有吳浚鋒、王星皓、王冠閎、朱宸平、莊沐倫、安廷耀、陳志明、黃國庭8人達到B標，將挑戰台灣過去從未有人達到的A標。

▲▼2018雅加達亞運,亞運游泳,50公尺仰式,莊沐倫（圖／記者季相儒攝）

▲莊沐倫。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2018雅加達亞運,亞運游泳,4X200公尺自由式,安廷耀（圖／記者季相儒攝）

▲安廷耀。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 世泳賽陳志明林建良林姵彣莊沐倫安廷耀
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