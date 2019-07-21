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印尼公開賽／周天成首度捧冠、山口茜封后　日女雙衛冕成功

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▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽21日進行各單項決賽。最大看點就是男單賽事，唯一打了三局，一哥周天成三局擊敗丹麥安東森（Anders ANTONSEN），奪下首冠；女單日本山口茜輕鬆直落二退印度辛度，也拿下冠軍。

男單賽事中爆出不少冷門，大會第一種子的日本球王、也是去年印尼公開賽冠軍的桃田賢斗、第五種子的大陸諶龍、第七種子的印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING ）、第八種子的印度斯里坎特、大陸名將林丹都在16強賽落馬，第二種子的大陸石宇奇則是8強賽傷退，第六種子的印尼喬納坦8強止步。

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最終由周天成對戰安東森，全場鏖戰91分鐘，並且緊咬比數，還出現爭議判決，最後周天成三局2比1（（21：18、24：26、21：15）奪下生涯首座超級1000賽冠軍。

▼ 女單冠軍山口茜。

▲▼ 印尼公開賽，女單冠軍山口茜。（圖／CFP）

女單部分，去年冠軍的世界球后戴資穎在4強賽因爲身體不適，遭到日本山口茜直落二，因此由日本山口茜和印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）爭冠，最終山口茜以51分鐘直落二（21：15、 21：16）拿下比賽，也收下自己本賽季的第三冠。

女雙決賽上演日本內戰，里約奧運金牌的松友美佐紀／高橋禮華對上福島由紀／廣田彩花（日本），不過福島由紀／廣田彩花以直落二（21：16、 21：18）勝出，拿下本賽季第三冠，也成功衛冕。

▼印尼公開賽日本女雙松友美佐紀／高橋禮華（左）、福島由紀／廣田彩花。

▲▼印尼公開賽日本女雙松友美佐紀／高橋禮華（左）、福島由紀／廣田彩花（圖／CFP）

混雙則是中國內戰，由王懿律／黃東萍對上世界第一的鄭思維／黃雅瓊，鄭思維／黃雅瓊僅花了31分鐘輕鬆以直落二（21：13、21：18）勝出，今年已經橫掃8座巡迴賽的冠軍。

男雙部分則是地主內戰，阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）
對上世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)，吉地安／蘇卡穆約同樣輕鬆以直落二（21：19、21：16）奪冠，僅花了28分鐘也成功衛冕。五單項中，只有男單鏖戰三局，其他四場都沒有打超過一小時。

▼ 混雙冠軍鄭思維／黃雅瓊。

▲▼ 印尼公開賽，混雙冠軍鄭思維／黃雅瓊。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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