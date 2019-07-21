運動雲

>

瓊斯盃／中華藍贏南韓3分就能獲亞軍　6分惜敗第4作收

ETtoday運動雲

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,胡瓏貿。（圖／記者季相儒攝）

▲中華藍6分差不敵南韓，第4名作收。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華藍只要在「台韓大戰」贏南韓3分就能取得亞軍，可惜最終以64比70惜敗，5勝3敗無法擠下日本第4名作收，而中華白則是以2勝6敗排名第7名。

瓊斯盃前面40屆中華藍僅在2001年第26屆拿過冠軍，上屆則是第5名作收。本屆在首戰輸掉日本之後拉開5連勝，昨天遭菲律賓「傭兵軍團」Mighty Sports 74比97震撼教育中斷連勝，21日「壓軸賽」對南韓，只要贏3分就能擠下日本拿下第2名。

請繼續往下閱讀...

面對打進世界盃的南韓國家隊一軍，中華藍首節取得21比20領先，但次節被南韓拉出一陣猛攻後反倒陷入9分落後。比賽最後2分40秒，中華藍靠著周儀翔弧頂三分球追平比數，但羅健兒挺身而出穩住局面，帶領南韓70比64勝出，中華藍以5勝3敗滑落第4名。

菲律賓Mighty Sports 2016年首次來台就以全勝封王，今年第2度來台依然保持著不敗之身奪冠，南韓7勝1敗第2名，接著日本6勝2敗、中華藍5勝3敗、伊朗4勝4敗、約旦2勝6敗、中華白2勝6敗，印尼與加拿大都是1勝7敗分居第8與第9。

2003年SARS停辦，隔年2004年展開第26屆瓊斯盃，中華藍隊以老中青三代組成，成員包括周俊三、羅興樑、黃春雄等老將，搭配李啟億、楊哲宜、陳暉中生代以及林志傑、吳岱豪等新生代。而中華白隊則以陳信安、田壘、王志群、曾文鼎等清一色的新生代出征，最終白隊8戰全勝奪冠，這是中華白至今唯一的瓊斯盃冠軍，同時也是「黃金世代」的開端。

關鍵字： 瓊斯盃中華藍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

印尼公開賽／周天成激戰三局退安東森　奪超級1000賽生涯首冠

籃協有意轉型SBL　台灣ABL第3隊可能性？

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1喜歡投1休4！萊福力單週2勝

2陳俊秀鐵支4安　桃猿11比3掃富邦

3潘威倫生涯首度挨滿貫砲　蘇緯達是生涯千K苦主

4瓊斯盃／中華藍6分敗韓第4作收

57度挑戰141勝失利　潘威倫檢討

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

4周天成激戰三局退安東森奪冠！

5台灣ABL第3隊可能性？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366