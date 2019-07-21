瓊斯盃／中華藍贏南韓3分就能獲亞軍　6分惜敗第4作收

▲中華藍6分差不敵南韓，第4名作收。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華藍只要在「台韓大戰」贏南韓3分就能取得亞軍，可惜最終以64比70惜敗，5勝3敗無法擠下日本第4名作收，而中華白則是以2勝6敗排名第7名。

瓊斯盃前面40屆中華藍僅在2001年第26屆拿過冠軍，上屆則是第5名作收。本屆在首戰輸掉日本之後拉開5連勝，昨天遭菲律賓「傭兵軍團」Mighty Sports 74比97震撼教育中斷連勝，21日「壓軸賽」對南韓，只要贏3分就能擠下日本拿下第2名。

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面對打進世界盃的南韓國家隊一軍，中華藍首節取得21比20領先，但次節被南韓拉出一陣猛攻後反倒陷入9分落後。比賽最後2分40秒，中華藍靠著周儀翔弧頂三分球追平比數，但羅健兒挺身而出穩住局面，帶領南韓70比64勝出，中華藍以5勝3敗滑落第4名。

菲律賓Mighty Sports 2016年首次來台就以全勝封王，今年第2度來台依然保持著不敗之身奪冠，南韓7勝1敗第2名，接著日本6勝2敗、中華藍5勝3敗、伊朗4勝4敗、約旦2勝6敗、中華白2勝6敗，印尼與加拿大都是1勝7敗分居第8與第9。

2003年SARS停辦，隔年2004年展開第26屆瓊斯盃，中華藍隊以老中青三代組成，成員包括周俊三、羅興樑、黃春雄等老將，搭配李啟億、楊哲宜、陳暉中生代以及林志傑、吳岱豪等新生代。而中華白隊則以陳信安、田壘、王志群、曾文鼎等清一色的新生代出征，最終白隊8戰全勝奪冠，這是中華白至今唯一的瓊斯盃冠軍，同時也是「黃金世代」的開端。