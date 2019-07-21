盃賽為職業聯賽暖身有先例　VTB給CBL、SBL的參考方向

▲CBL可以先往短期盃賽的方向發展。（圖／記者杜奕君攝）



記者洪偵源／新北報導

瓊斯盃期間，佔據版面最多的可能是CBL破局以及SBL未來定位的消息，不過職籃議題上，一直倡議先辦短期盃賽為聯賽試水溫的情況，在國外已經有先例。

俄羅斯在2008年辦了一場VTB United League Promo-Cup的短期盃賽，集結俄羅斯、烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞以及波蘭的球隊進行淘汰賽，隔年變成循環賽，之後規模逐漸擴大。

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跨國職業聯賽的做法，也如同現在有夢想家以及富邦有意加入的ABL，VTB 一度也與俄羅斯國內自己的聯賽有所抵觸，但雙方經過溝通協調後，VTB獲承認為俄羅斯最高等級賽事。

對CBL來說，VTB辦短期盃試水溫是值得參考的作法，湊滿4隊就急著開打的作法，已經普遍不獲得認同，盃賽可以減輕籌辦方的負擔，也可以視為一次為聯賽上路演練的機會。

對SBL來說，目前因富邦有意加入ABL，有意把賽事型態轉型，並擴編到10隊，雖然被解讀為自我矮化，但若擴編對國內球員的出路相對提升，就看籃協能不能提出令人滿意的配套。

不論ABL、CBL還是SBL，除讓球員有舞台外，最終都以營利為目標，最顯而易見的手段，就是吸引球迷掏錢買票進場，而這需要很大的宣傳。

行銷是多年來SBL一直需要加強的部分，VTB賽事過去也有把贏球凌駕於營收上的觀念，後來也開始砸大錢在宣傳上，就是要帶來更多廣告和門票收益。

同時SBL的擴編若實行，也不失為把餅做大的機會，而在CBL還無法成局時，它仍是國內最高層級的聯賽，但是打了16季，它在各方面還有很多進步空間，若能趁這次風波做一次通盤的狀況了解，也是一次改革的機會。

成為農場定位，可能會被認為是自我矮化，或是貪圖安逸，這是SBL必須思考扭轉的一環，雖然國內第2支ABL球隊還沒正式產生，但透過制度的修訂，也能避免真的成為被予取予求的農場。

（VTB資訊由前HOOP主編古硯偉提供）

▲富邦有意加入ABL，並留二隊打SBL。(圖／記者季相儒攝)

