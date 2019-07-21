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印尼公開賽／山口茜直落二擊退辛度　奪本賽季第三冠

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▲▼ 印尼公開賽,山口茜。（圖／CFP）

▲山口茜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽21日進行各單項決賽。男單一哥周天成順利殺進決賽。世界球后戴資穎前一日四強止步後，女單由日本山口茜和印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）爭冠，最終山口茜以51分鐘直落二對手，拿下冠軍。

山口茜本站首輪三局擊退大陸前球后李雪芮、16強直落二香港張雁宜，8強直落二輕取泰國金蓬達ㄏNitchaon JINDAPOL），4強對上戴資穎，不過戴資穎狀況不佳，因為身體不適，讓山口茜以直落二晉級決賽，也是首度闖進印尼公開賽的決賽，力拼本季巡迴賽第二冠。

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另一頭的辛度今年上半季結束卻還是一冠未得，且表現不如預期，只有兩站打進準決賽，且3月的全英賽首輪出局、6月的澳洲公開賽又爆冷在16強止步，不過他無懼外界流言蜚語，本站力退日本大崛彩、丹麥米亞（Mia BLICHFELDT）後，8強更是直落二擊敗日本奧原希望，挺進決賽力拼本賽季首冠。

山口茜和辛度交手14次，山口茜僅有4勝近期更是4連敗。本次交手第一近局雙方5平、7平緊咬比數，辛度12：11領先，不過山口茜17：14反超先搶下局點21：15拿下首局。第二局山口茜維持領先優勢15：11、17：13，山口茜直線殺球並先出現冠軍點，山口茜21：16拿下勝利。

山口茜本賽季在超級300賽德國公開賽拿下冠軍、超級750賽馬來西亞公開賽不敵戴資穎收亞軍、超級1000賽全英賽和超級750賽新加坡公開賽闖進準決賽，亞錦賽奪冠，本次首度闖進印尼公開賽的決賽就捧冠，這也是他本賽季第三座冠軍。

▼辛度。（圖／CFP）

▲▼ 印尼公開賽,辛度。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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