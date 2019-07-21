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瓊斯盃／懷舊牌管用　恰克與飛鳥日本新生代還能跟著唱

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▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲恰克與飛鳥主唱飛鳥涼。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者洪偵源／新北報導

「DJ小謝」謝明宏是瓊斯盃除中華隊外，球迷最熟悉的人物，掌控球賽氣氛的任務交在他手上，放音樂的歌單有新有舊，但你知道他有時為什麼要放這麼舊的歌嗎？

資料庫有超過一萬首音樂，從台語老歌到貼近現在年輕人的抖音都有，今年日本隊熱身時，還出現恰克與飛鳥的作品，經典如「Say yes」、「Yah！Yah！Yah！」都有。

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要知道恰克與飛鳥是活躍於80到90年代的日本兩人樂團，堪稱日本最成功的音樂組合之一，但「Say yes」在1991年問世，這支日本隊的球員，大部分都沒出生，有的大半還在海外生活。

雖然是永恆的經典，但這非這群球員當代流行歌，謝明宏說：「因為我發現他們會跟著唱，我也很意外，這些歌有的比他們年紀還大，但他們會跟著唱，我就多放幾首類似的。」

▲▼「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼ASKA演唱會。（圖／記者李毓康攝）

光是日本歌，謝明宏從恰克與飛鳥到灌籃高手、妖怪手錶以及放克猴寶貝都囊括在他的歌單中，中文歌曲也一樣，首要就是讓球員聽了開心，然後要照顧各年齡層球迷，讓大家都融入。

謝明宏回憶，2017年世大運時，日本隊的比賽有日本電視台人員跑來向他索取歌單，因為在日本要播音樂，每一首都要跟廠商談授權，「他們要拿著歌單一首一首去談？」

至於在國內，謝明宏說，SBL或瓊斯盃還是學生聯賽，唱片公司對球賽音樂的認知是，音樂只是輔助球賽，雖然國內法規對公共場合播音樂有相關規範，但不會對球賽進行監督。

「唱片公司甚至會主動提供音樂，還要我別擔心版權問題，因為也可以幫助宣傳。」謝明宏提到，但像是世大運、亞洲盃等正規國際賽，就必須取得授權。

謝明宏指出：「世大運時要把歌單列出來，然後向版權方取得授權，費用由主辦單位支付，亞洲盃或者國際籃總主辦的賽事也一樣，我們在世大運時也是把歌單列好，釐清相關授權事項。」

▲▼ 球場DJ謝明宏 。（圖／記者洪偵源攝）

▲謝明宏。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 瓊斯盃恰克與飛鳥
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