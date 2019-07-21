中職／期待國際賽再會洪總　李承燁：12強日本決賽見

▲洪一中、李承燁 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿21日邀請韓職名將李承燁來台開球，賽前與桃猿總教練洪一中相見歡，目前擔任KBO技術委員的李承燁也期待在國際賽再會洪一中，他說：「我們12強一同通過預賽，在日本決賽相見吧！」洪總開心回應：「相互加油吧！」

洪總今天才知，原來李承燁未在教練團名單中，主要是技術委員，他拍拍對方的肩膀，直言：「你放心，韓國國家隊早晚是他的。」李承燁謙虛回應：「沒有沒有，我只是一個小小的技術委員，今天到桃猿，我會好好觀摩洪總的作戰模式。」他也期待往後的國際賽，能夠再遇到洪總。

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李承燁有「韓國國民打者」之稱，職棒生涯在日職、韓職都打球，曾效力韓職三星獅與日職羅德、巨人及歐力士等，日韓生涯高達626支全壘打，韓職生涯5度獲年度MVP，在2017年結束職棒生涯。

洪總球員生涯對戰過李承燁一次，是在1999年漢城（首爾）亞錦賽，日前受訪便曾向媒體談起，今天遇到李承燁，再度提起至今仍難忘的台韓大戰，「印象真的很深刻，那時我們投手（曾翊誠）最厲害是滑球，因為對戰不熟悉，我就配了一顆滑球，沒想到最好的球路被對方打全壘打，打擊真的是厲害。」