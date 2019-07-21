奧運培訓隊參加日本羽球公開賽　爭東奧積分拚世界排名

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

體育中心／綜合報導

爭取2020東京奧運參賽資格是我國培訓隊選手今年最重要的備戰奧運目標，奧運羽球培訓隊前往日本東京參加23日至28日舉行「2019年日本羽球公開賽」，該場賽事是由東京奧運籌備委員會公布的測試賽，將在武藏野之森綜合體育廣場（Musashino Forest Sport Plaza）舉辦，該場地也是2020年東京奧運羽球的比賽場地。

羽球是我國競技運動重點發展的運動種類之一，為延續羽球去年在亞運創下1金1銀2銅佳績，再亞運結束後，教育部體育署偕同國家運動訓練中心輔導中華民國羽球協會，啟動備戰2020東京奧運培訓作業，推動菁英選手專案培訓，協助選手積極展開培訓及參加國際賽事。

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▼周天成。（圖／CFP）



教育部體育署表示，2020東京奧運羽球參賽資格是以國際羽球總會於2020年4月28日公布世界排名為依據取得參賽格，而在2019年4月29日起至2020年4月26日為奧運積分計算週期，在這期間所得積分是算入世界排名積分當中。

此次參加日本羽球公開賽是列為奧運積分賽的賽事之一，截至7月16日止，我國女子單打世界排名第1名戴資穎（菁英選手）、男子單打世界排名第3名周天成（菁英選手）與第28名王子維（菁英選手）以及男子雙打世界排名第13名李洋與王齊麟及第14名廖敏竣與蘇敬恒等選手，將陸續抵達日本東京參加羽球公開賽。

▼ 武藏野之森綜合體育廣場也是奧運比賽場地 。（圖／體育署提供）

體育署提到，菁英選手們將與世界各國頂尖好手齊聚過招，期待選手們在這場賽事能爭取奧運積分和提升世界排名名次。

此外，中華民國羽球協會也規劃在賽事結束後短暫停留覓尋鄰近羽球訓練場與健身房，提供奧運羽球代表隊明年提早移地訓練以及比賽期間持續保持完整的適當訓練，協助選手教練在奧運殿堂上獲得優異成績。

▼麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）